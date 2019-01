20 anni di Euro | povertà e suicidi economici aumentati ma c' è chi festeggia

L'Euro taglia il traguardo dei vent'anni : L'Euro taglia il traguardo dei vent'anni. In realtà, occorre fare una precisazione: L'Euro di carta nasce il primo gennaio 2002 , quando la moneta unica europea viene introdotta per la prima volta ...

Chi ha vinto e chi ha perso in 20 anni di euro (e che cosa accade ora tra sovranismo e Brexit) : Messi in fila, i numeri, le analisi e gli studi sui vent’anni della moneta unica europea tracciano un quadro in chiaro scuro di come è cambiata l’econonomia e la finanza europea e italiana in particolare. Non possiamo sapere cosa sarebbe accaduto, se fossimo rimasti cojn la lira. Ma di certo alcuni indicatori sono fondamentali per comprendere valore e vulnerabilità dell’euro e dell’eurozona...

L’euro ha 20 anni : Nacque il primo gennaio 1999, anche se le prime monete e banconote entrarono in circolazione tre anni dopo: una breve storia

Vent’anni di euro : Buon compleanno euro, moneta comune europea che oggi raggiunge il traguardo dei due decenni. Esattamente 20 anni fa, infatti, il primo gennaio 1999, 11 paesi dell’Ue introdussero la moneta comune, l’euro, e adottarono una politica monetaria comune nell’ambito della Banca centrale europea. L’euro, in questi 20 anni, ha fatto molta strada, dalle prime discussioni alla fine degli anni 1960 fino a diventare la valuta di 340 ...

L'euro compie 20 anni : le speranze degli esordi - i dubbi della maturità : Il report di Bloomberg sui primi vent'anni delL'euro dice che l'Italia, "legando la sua economia ad alta inflazione all'export tedesco senza adottare misure per aiutare la competitività delle imprese,...

Euro 1999-2019 - vent'anni di solitudine : Sono due i fattori che segneranno il 2019 e i prossimi anni a venire: una possibile riforma dell'Unione Monetaria, che compie venti anni, e la necessaria ricerca di una strategia comune su come affrontare in Europa la fine del Quantitive Easing. I due temi si intrecciano, dipendono l'uno dall'altro, perché forse il primo rappresenta la soluzione del secondo, semmai qualche parlamento avrà la forza di varare riforme dopo le elezioni ...

I vent'anni della moneta unica secondo i vertici europei : L'euro, sottolinea Antonio Tajani , presidente del Parlamento europeo, 'è più popolare oggi che mai: tre cittadini su quattro ritengono che sia positivo per la nostra economia. Affinché gli europei ...