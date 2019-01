WTA Brisbane – Kvitova e Osaka non steccano all’esordio | Stephens sconfitta da Konta

sportfair

: Il programma di mercoledì 2 gennaio a #Brisbane: in campo #Murray e #Dimitrov - sportface2016 : Il programma di mercoledì 2 gennaio a #Brisbane: in campo #Murray e #Dimitrov - pietroscogna : Il grande tennis è ricominciato con ben sei tornei nella prima settimana del 2019, a cui si aggiunge la @hopmancup… - stefanocalzol : WTA PREMIER , BRISBANE : KAROLINA PLISKOVA ACCEDE AL SECONDO TURNO -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Tre top 10 del tennis femminile: vittorie perdaal primo turno Il primo giorno del 2019 porta con sé una grande ventata di aria fresca e i primi match di tennis del nuovo anno. Sul cemento del WTA disubito in campo tre top 10 del tennis femminile, con il primo ko a sorpresa. Abbandona il torneo al primo turno la ex campionessa US Open Sloane Sthepens (n° 6 WTA),da Johanna, tennista di sicuro talento, ma che ha avuto un 2018 davvero complicato. Per la britannica, capace di imporsi 4-6 / 3-6, potrebbe essere l’anno giusto per tornare fra le migliori 10 al mondo.Doppio successo invece per Petra(n°7 WTA) e Naomi(n° 5 WTA). La tennista ceca ha avuto la meglio sulla statunitense Danielle Rose Collins, al termine di un match davvero complicato concluso al terzo set ...