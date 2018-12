Volo d’emergenza dell’Aeronautica Militare da Reggio Calabria a Roma per un bimbo di 2

Aeronautica : Volo sanitario d’emergenza per un paziente grave - trasportato da Capri a Napoli : Nella tarda sera di ieri un uomo di 60 anni in imminente pericolo di vita è stato trasportato da Capri a Napoli a bordo di un elicottero dell’Aeronautica Militare per essere ricoverato all’Ospedale Cardarelli del capoluogo campano. La richiesta di trasporto sanitario urgente è pervenuta dalla Prefettura di Napoli alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha ...

Paura in Volo per la Merkel. L’aereo si guasta - atterraggio d’emergenza per la cancelliera : Partito da Berlino si è fermato a Colonia per guasti ai sistemi elettronici. La cancelliera, diretta al G20 di Buenos Aires, arriverà in Argentina su un mezzo dell'aeronautica tedesca.Continua a leggere

Atterraggio d’emergenza per Volo Fly Jamaica - 6 feriti : Un Boeing 757 della Fly Jamaica diretto a Toronto con 126 persone a bordo, poco dopo il decollo, ha segnalato un problema e ha fatto ritorno nello scalo di partenza, l’aeroporto di Georgetown, in Guyana. Nell’Atterraggio è finito fuori pista e 6 persone sono rimaste ferite: lo ha reso noto il ministro dei Trasporti, David Patterson. L'articolo Atterraggio d’emergenza per volo Fly Jamaica, 6 feriti sembra essere il primo su ...

Atterraggio d’emergenza per il Volo Reggio Calabria-Roma con un magistrato anti ‘Ndrangheta - un Sindaco e 2 deputati [LIVE] : Panico stamattina sul volo Alitalia AZ1156 partito dall’Aeroporto di Reggio Calabria alle ore 11:00 e diretto a Roma Fiumicino dove sarebbe dovuto atterrare alle 12:25: a bordo del volo c’erano tanti “pezzi grossi” della politica e della magistratura calabresi e siciliani: il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria Nicola Irto, il noto magistrato anti ‘Ndrangheta Antonio De ...