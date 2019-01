Volley | il 2019 dell’Italia Qualificazioni olimpiche | Europei e Nations League Uomini a

Volley - Calendario 2019 : tutte le date e gli eventi della stagione. L’Italia si gioca la qualificazione alle Olimpiadi 2020 : Il Calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Volley femminile - serie A1 2019. Le migliori italiane della 13ma giornata di SuperLega. Piccinini e Merlo : esperienza al potere : Sabato sera si è disputata la tredicesima giornata 2018-2019 della serie A1 femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce in questo turno. PAOLA EGONU: Non sbaglia un colpo l’opposta azzurra che, anche nell’ultima partita dell’anno della sua consacrazione, la sfida casalinga contro Casalmaggiore, mette a segno 19 punti con una percentuale di positività del 50%. FRANCESCA Piccinini: Percentuali da ...

Volley - SuperLega 2019 : i migliori italiani della 15^ giornata. Pinali si rivela a Modena - Vettori gigante - Piano e Lanza al top : Nel weekend si è disputata la 15^ giornata della SuperLega 2019, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce in questo fine settimana. OSMANY JUANTORENA. Civitanova non ha problemi a sbarazzarsi di Ravenna, la Lube espugna il Pala De Andrè senza difficoltà ma la Pantera ci mette sempre il suo zampino con 14 pregevoli punti conditi dal 57% in attacco e dal 65% in ...

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley - SuperLega 2019 : 15^ giornata - Perugia si salva con Verona. Trento a -1 - Civitanova e Modena vincono : Non ci sono soste per la SuperLega, oggi si è completata la 15^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile. Perugia si conferma al comando della classifica ma ora ha un solo punto di vantaggio su Trento che ieri aveva sconfitto Sora nell’anticipo. I Campioni d’Italia, infatti, hanno sudato tantissimo contro l’arrembante Verona e sono riusciti a imporsi soltanto al tie-break: dopo un drammatico finale di terzo ...

Volley femminile - Tabellone Coppa Italia 2019 : gli scontri diretti dei quarti di finale. Programma - orari e tv fino alla Final Four : Si avvicina il momento della Coppa Italia di Volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di Finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di Finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Volley oggi - SuperLega 2019 : gli orari delle partite e come vederle in tv e streaming : Restano cinque partite per completare la seconda giornata del girone di ritorno della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale di Volley maschile. Dopo l’anticipo di ieri sera tra Itas Trentino e Globo Banca Popolare del Frusinate Sora e dopo la sfida tra Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia e Emma Villas Siena disputata il 13 dicembre, scendono oggi in campo le altre dieci formazioni impegnate. Perugia accoglie Verona per ...

Volley - Serie A1 2019 - tredicesima giornata : Novara e Conegliano vincono i big match e spiccano il volo. Scandicci sbanca Brescia : Novara e Conegliano si aggiudicano i big match di fine anno e spiccano il volo alla fine del girone di andata ma Scandicci non molla e stacca Busto Arsizio. L’Igor Gorgonzola Novara chiude alla grande il suo girone di andata dopo la sconfitta di mercoledì che ha interrotto la Serie di dieci successi consecutivi. Le piemontesi travolgono con un secco 3-0 (25-13, 25-18, 25-23) il Pomì Casalmaggiore, che mantiene il quinto posto finale e restano in ...

Volley - Superlega 2019 : Trento travolge Sora e trascorre una notte da capolista : notte da capolista per l’Itas Trentino che travolge con un secco 3-0 tra le mura amiche la Globo Banca del Frusinate Sora e scavalca Perugia in attesa dell’impegno degli umbri domani in casa contro Verona. L’unica fase di equilibrio è la prima parte del set di apertura con Sora che cerca di mettere in difficoltà i padroni di casa e ci riesce fino al 6-4 del primo set. Trento piazza un break di 4-0 e scatta avanti 8-6, poi tiene a distanza di ...

Volley femminile - Serie A1 2019 : 13^ giornata - si chiude l’andata. Novara per il riscatto - big match Busto-Conegliano : Sabato 29 dicembre si concluderà il girone d’andata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile, la 13^ giornata di campionato si giocherà integralmente alle ore 20.30 con ben sei partite in contemporanea mentre Firenze osserva un turno di riposo. Novara vuole riprendersi dopo l’inatteso ko nel derby con Cuneo, le piemontesi sono già certe del primo posto ma vogliono prontamente rialzarsi e cercheranno di fare la differenza contro ...

