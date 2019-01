Volley | Calendario 2019 | tutte le date e gli eventi della stagione L’Italia si gioca la

Volley femminile - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo femminile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. Le giocatrici saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della ...

Volley - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Tra Europei - qualificazioni olimpiche - Nations League : Il calendario 2019 sarà particolarmente fitto per quanto riguarda la pallavolo maschile, gli appuntamenti si susseguiranno senza soste, non ci saranno mai momenti di pausa per buona gioia di tutti gli appassionati. I giocatori saranno praticamente sempre in campo prima con gli impegni di club e poi con le rispettive Nazionali per un’estate davvero rovente: prima la Nations League con i consueti cinque weekend preliminari prima della Final ...

Calendario Coppa Italia Volley femminile 2019 : date - programma - orari e tv. Gli accoppiamenti dei quarti di finale : Si avvicina il momento della Coppa Italia di volley femminile 2019. Al termine del girone d’andata di regular season è stato definito il quadro dei quarti di finale. Le prime otto squadre della classifica, infatti, hanno staccato il biglietto per i quarti di finale della competizione previsti da mercoledì 16 gennaio a domenica 20 gennaio. Le quattro partite dei quarti si disputeranno in gare di andata e ritorno, per le quali è anche previsto il ...

Superlega Volley 2019 - gli orari delle partite del 30 dicembre. Calendario - programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 29-30 dicembre si giocherà la 15^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non ci sono soste per il torneo che prima di Capodanno vivrà il secondo turno del girone di ritorno, si preannuncia grande spettacolo con diverse partite interessanti e avvincenti. Prosegue la lotta al vertice tra Perugia e Trento: i dolomitici anticiperanno a sabato contro Sora, partendo con tutti i favori del ...

Beach Volley - calendario 2019 : date e programma di tutti gli eventi. Ci sono i Mondiali ad Amburgo a fine giugno : Mondiali ad Amburgo a cavallo tra giugno e luglio, Europei a Mosca ad agosto, finale del World Tour al Foro Italico di Roma a settembre: sono questi i momenti clou della stagione 2019 del Beach volley, che formalmente è già iniziata, ma che vivrà tra maggio e settembre la sua fase calda, con tanti punti da distribuire in chiave qualificazione olimpica a Tokyo 2020. Le altre date da segnare sul calendario sono a metà luglio per il Major Series di ...

Volley femminile - si gioca a Santo Stefano! Gli orari e il calendario delle partite - come vederle in tv : Non conosce sosta la Serie A 2018-2019 di Volley femminile. Oggi, mercoledì 26 dicembre, nel giorno di Santo Stefano, andrà infatti in scena la dodicesima e penultima giornata del girone di andata del massimo campionato nazionale, con tante sfide interessanti che chiameranno sicuramente a raccolta tifosi e appassionati. Novara, dopo lo spavento della scorsa settimana a Busto Arsizio, vola a Cuneo per continuare la propria striscia di vittorie. ...

Volley - Superlega 2018-2019 : si gioca anche a Santo Stefano. Il calendario delle partite e come vederle in tv e streaming : Boxing day ormai tradizionale per la Superlega di pallavolo che ha in programma per domani la prima giornata del girone di ritorno della regular season, quattordicesimo turno del massimo campionato con Perugia che riparte dalla prima posizione in classifica e va a far visita a Latina. Trasferte insidiose ma non impossibili per Trento a Siena e per Modena a Sora, mentre Civitanova ospita Padova. Tutte le partite della quattordicesima giornata di ...

Coppa Italia Volley 2019 - il calendario della Final Four : date - programma - orari e tv : Il girone d’andata della SuperLega di volley è terminato. Dopo questa prima parte del campionato si conoscono, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio ...

Calendario Coppa Italia Volley 2019 : date - programma - orari e tv. Le qualificate e le sfide dirette della Final Eight : Si è concluso il girone d’andata della SuperLega di volley. Si conoscono, dunque, le otto qualificate per i quarti di Finale di Coppa Italia 2019. A giocarsi il primo trofeo del prossimo anno saranno le seguenti formazioni (in ordine anche di piazzamento): Perugia, Trento, Civitanova, Modena, Milano, Monza, Verona e Padova. I quarti di Finale della Coppa Italia si giocheranno in gara unica mercoledì 23 Gennaio alle ore 20.30 con sfide in ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari e tutte le partite del fine settimana 22-23 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Si giocherà interamente domenica 23 dicembre la tredicesima e ultima giornata del girone di andata della SuperLega 2018-2019, massimo campionato nazionale per la pallavolo maschile. Perugia proverà a superare Milano per chiudere in testa al giro di boa della stagione. Trento sarà invece impegnata nella difficile trasferta a Monza. Esordio per Fefé De Giorgi sulla panchina di Civitanova, salita al terzo posto in classifica, nella trasferta a Vibo ...

Calendario Nations League Volley 2019 : Italia in casa a Milano - Conegliano - Perugia. Le date e il programma : Sono state ufficializzate le date e le sedi delle tappe casalinghe della Nations League 2019 di volley per quanto riguarda l’Italia. Le ragazze giocheranno a Conegliano e a Perugia, gli uomini saranno invece impegnati a Milano. I ragazzi di Chicco Blengini scenderanno dunque in campo nel capoluogo meneghino (impianto non precisato, verosimilmente al Mediolanum Forum) nel weekend del 21-23 giugno contro la Polonia Campione del Mondo, la ...

Volley : A1 Femminile - "Street Art in Bergamo" è il calendario della Zanetti per il 2019 : BERGAMO - Per la quattordicesima volta di fila la Zanetti Bergamo saluterà l'arrivo del nuovo anno con il tradizionale calendario Solidale. L'iniziativa quest'anno sarà inedita e particolare, di ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari delle partite del fine settimana 7-9 dicembre. Come vederle in tv e streaming : Nel weekend dell’8-9 dicembre si giocherà l’undicesima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Ci avviciniamo alla conclusione del girone di andata, le big sono attese da quattro partite abbastanza impegnative: la capolista Perugia affronterà Padova in trasferta, Trento non deve sottovalutare l’insidia Ravenna al Pala De Andrè, Civitanova affronterà Milano dopo aver perso la finale ...

Calendario SuperLega Volley - gli orari delle partite del fine settimana 1-2 dicembre e come vederle in tv e streaming : Domenica 2 dicembre si disputerà la decima giornata della SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile che si completerà poi il 12 dicembre con i recuperi Civitanova-Latina e Trento-Milano (la Lube e i dolomitici sono impegnate al Mondiale per Club). Riflettori dunque su Perugia e Modena: la capolista, reduce dalla sconfitta contro Monza, riparte dal confronto casalingo contro Ravenna mentre i Canarini si sono rimessi ...