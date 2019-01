VIDEO Highlights Rogerer Federer-Tiafoe | il Maestro stravince | primo successo del 2019

VIDEO Mayweather vs Nasukawa/ Gli highlights dell'incontro - il pugile USA ha vinto per ko in 139 secondi! : Video Mayweather vs Nasukawa: gli highlights dell'incontro che si è disputato a Saitama, vinto in maniera netta dal pugile statunitense.

VIDEO Milano sconfitta in campionato! Primo ko per l’Olimpia nella Serie A di basket - impresa di Avellino : gli highlights : Milano è clamorosamente incappata nella prima sconfitta stagionale in campionato. L’Olimpia, reduce da un importante tour de force tra Serie A ed Eurolega, è stata battuta da Avellino al Pala Del Mauro: dopo 12 vittorie consecutive, i ragazzi di Pianigiani si sono dovuti arrendere contro una fantastica Sidigas che va oltre i problemi societari e mette sotto la capolista. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi di ...

VIDEO/ Albinoleffe Imolese - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Albinoleffe Imolese , risultato finale 1-1, : highlights e gol del match, valido nella 20giornata del girone B di Serie C.

VIDEO/ Renate Sambenedettese - 1-1 - : highlights gol della partita - Serie C - : Video Renate Sambenedettese , risultato finale 1-1, : highlights e gol del match, valido nela 20giornata del girone B di Serie C.

VIDEO/ Fano Pordenone - 0-2 - : highlights e gol della partita - Serie C - : Video Fano Pordenone , risultato finale 0-2, : highlights e gol del match, giocato nella 2'giornata del girone B di Serie C 2018-2019.

VIDEO Gol Serie A - le sintesi e gli highlights di tutte le partite del 29 dicembre. Juventus da record - Milik trascina il Napoli. Il risveglio di Higuain : Il girone d’andata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019 è andato in archivio e i risultati degni di nota sono stati diversi. La Juventus ha ottenuto la vittoria numero 17 in 19 gare realizzando un nuovo record ed arrivando al giro di boa in vetta con 53 punti. E’ stata una doppietta di Cristiano Ronaldo, nuovo capocannoniere del torneo, a fare la differenza e a consentire alla Vecchia Signora di piegare una coriacea ...

VIDEO/ Juventus Sampdoria - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Juventus Sampdoria , 2-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata, Cristiano Ronaldo e Quagliarella protagonisti.

VIDEO/ Empoli Inter - 0-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Empoli Inter , 0-1, : highlights e gol della partita di Serie A per la 19giornata allo stadio Castellani , sabato 29 dicembre, .

VIDEO Milan-Spal 2-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Higuain risolve con una rete attesa da due mesi! : Il Milan ha superato, nell’ultimo turno del girone d’andata della Serie A 2018-2019, la Spal con il punteggio di 2-1. Di Petagna (con la complicità di Romagnoli) il gol del vantaggio ferrarese al 12°, rapidamente pareggiato nel giro di quattro minuti da Castillejo. Nel secondo tempo, al 64° minuto, il gol che pone fine al digiuno durato oltre 2 mesi di Higuain. Nel finale di partita Donnarumma mostra una volta di più tutte le sue ...

VIDEO/ Lazio-Torino - 1-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 19giornata - : Video Lazio-Torino , 1-1, : highlights e gol della partita valevole per la 19giornata di Serie A. I biancocelesti e i granata si spartiscono la posta.

VIDEO Parma-Roma 0-2 Highlights : sintesi e gol della partita. Cristante e Under fanno volare i giallorossi : La Roma ha sconfitto il Parma per 2-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio, i giallorossi sono riusciti a espugnare il Tardini e hanno chiuso il girone d’andata nel migliore dei modi. I capitolini hanno risolto la contesa nella ripresa: Cristante sblocca la situazione con un magico colpo di testa, poi Under chiude i conti e fa volare i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

VIDEO Empoli-Inter 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Keita la risolve nel finale! : L’Inter ha sconfitto l’Empoli per 1-0 nel match valido per la 19^ giornata della Serie A 2018-2019, l’ultimo turno del girone d’andata. I nerazzurri hanno faticato a imporsi al Castellani e sono riusciti a risolvere la contesa al 72′ grazie a una bella rete di Keita Balde che ha trascinato gli uomini di Spalletti verso un nuovo successo dopo quello ottenuto contro il Napoli. Di seguito il VIDEO con i gol, gli ...

VIDEO/ Palermo Ascoli - 3-0 - : highlights e gol della partita - Serie B - : Video Palermo Ascoli , risultato finale 3-0, : highlights e gol della partita, valida nella 18giornata della Serie B 2018-2019.