Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 20 | 30

L'articolo Viabilità Roma Regione ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 19.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; AL MOMENTO LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.50 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE NELLA NORMA SULLA RETE VIARIA; LE UNICHE SEGNALazioNI RIGUARDO AL TRAFFICO SONO DOVUTE PRINCIPALMENTE AI PRIMI RIENTRI IN CITTA’; NEL DETTAGLIO SI PROCEDE A RILENTO SULLA Roma TERAMO, ALL’ALTEZZA DEL CASELLO PER Roma EST; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 18.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA NEL QUADRANTE NORD, NEL DETTAGLIO IN VIA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD, TRA SETTEBAGNI E IL RACCORDO; NEI PRESSI DEL RACCORDO CODE SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD, IN DIREZIONE DEL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA; E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 17.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE RALLENTAMENTO SI SEGNALA SULLA SALARIA, ALL’ALTEZZA DI PASSO CORESE IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA DEL MARE, NEI PRESSI DI VITINIA; E NELLA CAPITALE SI STA SVOLGENDO LA TRADIZIONALE “FESTA DI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE. IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; REGOLARE ANCHE IL SERVIZIO DELLE FERROVIE Roma-LIDO, Roma-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE E DELLE LINEE A B E B1 DELLA METROPOLITANA; SULLA LINEA A RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22. A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE (DA LEGGERE SETTE TONNELLATE E MEZZO) ” CHE NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE 9 ALLE 22. A Roma, DALLE ORE 11.00 FINO A CESSATE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA SR 509 SULLA FORCA D’ACERO, PER IL GHIACCIO TRA IL KM 15 E IL 9+680. EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. CONTINUA LA FESTA DI Roma CHE TERMINERA’ ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019 LE STRADE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 08 : 45 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. CONTINUA LA FESTA DI Roma CHE TERMINERA’ ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019 LE STRADE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A24 Roma-L’AQUILA PER IL VENTO FORTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA. IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE. INCIDENTE SULL’AURELIA RALLENTAMENTI DUNQUE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma. PER QUANTO ...