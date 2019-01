Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 16.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, A CAUSA DI UN INCIDENTE AL MOMENTO IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA IL BIVIO PER LA PONTINA E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO CITTA’; PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: DA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 15 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 15.20 GIANGUIDO LOMBARDI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO REGOLARE. IN QUESTO PRIMO GIORNO DEL NUOVO ANNO, SULLE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO; REGOLARE ANCHE IL SERVIZIO DELLE FERROVIE Roma-LIDO, Roma-VITERBO E TERMINI-CENTOCELLE E DELLE LINEE A B E B1 DELLA METROPOLITANA; SULLA LINEA A RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA LA STAZIONE REPUBBLICA, ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 12.20 FEDERICO ASCANI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio IL TRAFFICO SI MANTIENE REGOLARE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22. A CERVETERI. PER LA MANIFESTAZIONE LUCI, PROFUMI E COLORI DEL NATALE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE FINO ALLE 22. A VITERBO CONTINUA IL “CAFFEINA VILLAGE” GIUNTO ORMAI ALLA SUA TERZA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio TRAFFICO SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI STRADE ED AUTOSTRADE REGIONALI; AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI IN AUTOSTRADA, SENZ’ALTRO LO STOP AI MEZZI PESANTI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE (DA LEGGERE SETTE TONNELLATE E MEZZO) ” CHE NON POTRANNO CIRCOLARE DALLE 9 ALLE 22. A Roma, DALLE ORE 11.00 FINO A CESSATE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09 : 45 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 9.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA SR 509 SULLA FORCA D’ACERO, PER IL GHIACCIO TRA IL KM 15 E IL 9+680. EVITARE LE MANOVRE BRUSCHE TIPO FRENATE E ACCELERAZIONI IMPROVVISE, CURVE A VELOCITÀ SOSTENUTA E BRUSCHE STERZATE. IN CASO DI FONDO STRADALE GHIACCIATO O INNEVATO BISOGNA GUIDARE DOLCEMENTE, IN MODO FLUIDO E MODERANDO SEMPRE LA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 09 : 15 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 8.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A1 FIRENZE-Roma PER UN INCIDENTE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANO RomaNO IN DIREZIONE Roma. RACCOMANDIAMO LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA E VI INVITIAMO A MANTENERE SEMPRE LA DISTANZA DI SICUREZZA DAL VEICOLO CHE VI PRECEDE. CONTINUA LA FESTA DI Roma CHE TERMINERA’ ALLE 21 DEL 1 GENNAIO 2019 LE STRADE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A24 Roma-L’AQUILA PER IL VENTO FORTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA. IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE. INCIDENTE SULL’AURELIA RALLENTAMENTI DUNQUE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma. PER QUANTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VEROLI VERSO SORA, TRAFFICO REGOLARE. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TOR BELLA MONACA E APPIA. PROBLEMI ANCHE SULLA COLOMBO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 19 : 45 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VEROLI VERSO SORA. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, TORNATO REGOLARE IL SERVIZO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE Roma E’ RALLENTATO, IN DIREZIONE Roma, PER UN INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI AREZZO. RITARDI FINO A 60 ...