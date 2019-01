Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 08 | 45

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-01-2019 ore 08 : 15 : VIABILITA’ DEL 1 GENNAIO 2019 ORE 7.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio PRUDENZA SULLA A24 Roma-L’AQUILA PER IL VENTO FORTE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL MADAMA. IN CASO DI VENTO, È IMPORTANTE DECELERARE E AUMENTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA CON IL VEICOLO CHE PRECEDE. INCIDENTE SULL’AURELIA RALLENTAMENTI DUNQUE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO CASTEL DI GUIDO IN DIREZIONE Roma. PER QUANTO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 20 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 20:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI A QUEST’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. SULLA SR214 MARIA E ISOLA CASAMARI RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA ALL’ALTEZZA DI VEROLI VERSO SORA, TRAFFICO REGOLARE. SUL RACCORDO CODE A TRATTI IN INTERNA TRA TOR BELLA MONACA E APPIA. PROBLEMI ANCHE SULLA COLOMBO, SI PROCEDE A RILENTO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 19 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. CONTINUA A MANTENERSI REGOLARE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE Roma E’ RALLENTATO, IN DIREZIONE Roma, PER UN INCONVENIENTE TECNICO IN PROSSIMITA’ DI AREZZO. RITARDI FINO A 60 ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 18 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 18:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO FERROVIARIO, IL SERVIZIO SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ FIRENZE Roma E’ RALLENTATO, IN DIREZIONE Roma, PER UN INCONVENIENTE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 17 : 15 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 17:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, TRAFFICO CHE VIENE INDICATO REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCHE QUEST’ANNO, COME DA TRADIZIONE, Roma SI PREPARA A DARE IL SUO ADDIO ALL’ANNO CHE FINISCE E IL BENVENUTO AL NUOVO IN GRANDE STILE. LA CITTÀ ETERNA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. ANCORA PROBLEMI PER COLORO CH SONO IN VIAGGIO SULL’A1 Roma NAPOLI; RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI, TUTTAVIA PERMANGONO CODE. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. A Roma, NELLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio. UN INVITO ALLA PRUDENZA PER COLORO CH SONO IN VIAGGIO SULL’A1 Roma NAPOLI; UN INCDENTE STA INFATTI PROVOCANDO CODE TRA LA DIRAMAZIONE Roma SUD E VALMONTONE VERSO NAPOLI. PER IL RESTO LA CIRCOLazioNE SI MANTIENE REGOLARE SULLE ALTRE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. A Roma, NELLA GIORNATA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 12.20 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA L’USCITA PER LA A24 E LA TIBURTINA; SULLA CASSIA SI RALLENTA ANCORA ALL’ALTEZZA DE LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. TRAFFICO RALLENTATO INOLTRE SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. PER CHI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 11.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio SULLA CASSIA SI RALLENTA ALTEZZA LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITA’ DEL 31 DICEMBRE 2018 ORE 10.20 ERICA TERENZI BUONGIORNO E BEN TROVATI all’ascolto CON L’INFOMOBILITA’ della Regione Lazio RALLENTAMENTI SULLA SALARIA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NELLE DUE DIREZIONI. TRAFFICO RALLENTATO SULLA NOMENTANA ALL’ALTEZZA DI TOR LUPARA NEI DUE SENSI DI MARCIA. E SI RALLENTA ANCHE SULLA CASILINA ALTEZZA FINOCCHIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI ANCHE SULLA VIA APPIA IN PROSSIMITA’ DEI CENTRI ...