Vaticano | Papa Ratzinger e il quinto anno di silenzio Il sospetto tremendo | Perché

Dimissioni Greg Burke - lascia portavoce Sala Stampa/ Vaticano - Papa Francesco nomina direttore Gisotti : Riforma Media Vaticano, Dimissioni a sorpresa del portavoce Greg Burke: Papa Francesco nomina direttore ad interim Sala Stampa Alessandro Gisotti

Putin fa auguri al Papa ed esprime speranza di rafforzare i rapporti tra Russia e Vaticano - : Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto gli auguri di Natale e di un felice anno nuovo a Papa Francesco e ha espresso la speranza di poter rafforzare i rapporti tra la Federazione russa e il ...

Vaticano - Renato Farina contro Papa Francesco : perché sull'immigrazione sta sbagliando tutto : perché la Chiesa in Italia e in Europa è diventata insignificante in politica? Ha dimenticato i più dimenticati, ovvero il ceto medio, ormai proletarizzato, e numericamente dominante. Il quale addolorato e triste ricambia con la stessa moneta. La Chiesa non conosce più il popolo, inteso come le mass

ROMA. MESSA DI NATALE IN Vaticano : ECCO L'OMELIA DI PAPA FRANCESCO : Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere, a mia volta, pane spezzato per il mondo. Prendimi sulle tue spalle, buon Pastore: da Te amato, potrò anch'io amare e prendere per mano i ...

Protezione Civile : sabato 22 dicembre udienza in Vaticano con Papa Francesco : sabato 22 dicembre Sua Santità Papa Francesco incontrerà in Vaticano, presso l’Aula Paolo VI, i rappresentanti del Servizio Nazionale di Protezione Civile. L’incontro con il Santo Padre era stato programmato nel settembre 2016 ma venne annullato a seguito dei drammatici eventi sismici che colpirono il Centro Italia. All’udienza saranno presenti le diverse articolazioni del Servizio Nazionale di Protezione Civile, rappresentate dalle Strutture ...

Giuseppe Conte e Papa Francesco - 'violato ogni protocollo'. Il tragico passo falso del premier in Vaticano : L'incontro con Sua Santità, nella cronaca dell'Avvocato, sembra piuttosto un colloquio informale con un collega. Irrituale e forse poco rispettoso: 'Abbiamo richiamato il rispettivo impegno che ...

Giuseppe Conte da Papa Francesco - udienza in Vaticano. Filtra una voce : di cosa hanno parlato - il colpo basso : Nella mezz'ora di faccia a faccia ufficiale, tengono banco la politica internazionale e quella interna, ma virata essenzialmente sulla questione immigrazione , migranti , accoglienza e integrazione. ...

Vaticano - il Papa rimuove dal Consiglio due cardinali accusati di pedofilia : Festival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightFestival di Venezia 2015, Mark Ruffalo in SpotlightPapa Francesco ha rimosso dal suo circolo due stretti consiglieri coinvolti nello scandalo degli abusi sessuali. Uno è George Pell, 77 anni, fra i maggiori prelati della Chiesa australiana: non ...

Messa di Natale in Vaticano : Papa Francesco presiederà le celebrazioni a San Pietro : Mancano ormai pochi giorni ai festeggiamenti di Natale e a Roma fervono i preparativi per le celebrazioni liturgiche presiedute da Papa Francesco. In Vaticano si attende un folto programma di impegni per il Santo Padre, fino al giorno dell’Epifania. Si comincerà lunedì 24 dicembre con la Solennità del Natale presso la Basilica Vaticana alle ore 21.30. Il Pontefice celebrerà la Messa della Vigilia all’interno della Cappella Papale, con il canto ...

Papa vara la nuova riforma del Vaticano : 21.00 Razionalizzazione, economicità e semplificazione". Questi i criteri che hanno guidato la riforma dello Stato Città del Vaticano, varata con un "Motu proprio" da Papa Francesco. "Fin dall'inizio del mio ministero ho avvertito la necessità di una riorganizzazione complessiva del Governato dello Stato della Città del Vaticano al fine di renderlo sempre più idoneo alle esigenze attuali", dice il Papa che ha potenziato la Presidenza e la ...

Vaticano - Papa Francesco ride mentre un bambino gioca con la guardia svizzera - Sky TG24 - : Durante l'udienza del Pontefice, un bimbo è salito sul palco e ha iniziato a tirare una manica della guardia svizzera. Francesco ha riso e ha commentato: "È argentino, è indisciplinato". Poi ha ...

Vaticano - caso Emanuela Orlandi - il fratello : 'Il Papa sa cosa è successo' : Nella sede della Nunziatura Apostolica, in via Po a Roma, continuano gli accertamenti sulle ossa ritrovate. In molti hanno fin da subito pensato che potessero appartenere a Emanuela Orlandi, la ragazza che scomparse nel nulla nel 1983. Del caso si è parlato ultimamente anche su Radio Cusano Campus, in una trasmissione a cui ha partecipato il fratello di Emanuela, Pietro. L'uomo ha accusato il Papa di conoscere la verita' sulla scomparsa della ...

Sangue in Vaticano - lo strano omicidio di Alois Estermann - l’uomo che salvò il papa : La notte del 4 maggio 1998, in uno storico palazzo all'ombra del Cupolone, suor Maria Lina scopre i corpi senza vita di tre persone: il comandante dell'esercito Vaticano, Alois Estermann, sua moglie Gladys e il caporale Cedric Tornay. Un vero bagno di Sangue archiviato frettolosamente dalla Santa Sede senza coinvolgere le autorità italiane. L'indomani i giornali gridano al complotto Vaticano per coprire verità inconfessabili.Continua a leggere

Cyberbullismo : in Vaticano l'Osservatorio mondiale voluto da Papa Francesco : ... la Fondazione Scholas, fondata da Papa Francesco per promuovere il diritto all'educazione grazie alle rete di oltre 440mila scuole in tutto il mondo, e dalla Fondazione Carolina, impegnata nella ...