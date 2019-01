Van Gerwen-Smith - Finale Mondiali freccette 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. La diretta reale su OA Sport : Oggi martedì 1° gennaio (ore 21.00) si disputerà la Finale del Mondiale 2019 di freccette all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Michael Van Gerwen e Michael Smith si contenderanno lo scettro di Imperatore dei Darts: l’olandese, che ha demolito l’icona Gary Anderson in semiFinale, andrà a caccia del terzo titolo in carriera dopo essersi imposto nel 2014 e nel 2017 mentre l’inglese è al suo primo atto conclusivo, ...

Freccette - Mondiali 2018-2019 : Finale Van Gerwen-Smith. Data - programma - orario e tv : Consueto appuntamento di inizio anno nuovo: domani, martedì 1° gennaio (ore 21.00), si disputerà la Finale del Mondiale 2019 di Freccette all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Nel giorno di Capodanno verrà assegnato il titolo iridato: a giocarsi il successo saranno Michael Van Gerwen e Michael Smith. Tantissima attesa per l’alieno olandese che fino ad ora non ha avuto problemi nel proprio percorso ed è apparso il grandissimo ...

Finale Mondiali freccette 2019 : Michael Van Gerwen-Michael Smith. Data - programma - orario d’inizio e tv : Martedì 1° gennaio (ore 21.00) si disputerà la Finale del Mondiale 2019 di freccette all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). A Capodanno verrà assegnato il primo titolo iridato della stagione in ambito sportivo, a contendersi lo scettro di Imperatore dei Darts saranno Michael Van Gerwen e Michael Smith: l’olandese, che ha demolito l’icona Gary Anderson in semiFinale, andrà a caccia del terzo titolo in carriera dopo ...

Mondiale freccette 2019 : Michael Van Gerwen demolisce Anderson e vola in Finale - l’olandese sfiderà Michael Smith : Michael Van Gerwen e Michael Smith si sfideranno nella Finale del Mondiale 2019 di freccette che andrà in scena martedì 1° gennaio (ore 21.00) all’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Dopo due settimane di accesi duelli in pedana, in una cornice sempre folkloristica ed emozionante, l’olandese e l’inglese sono arrivati all’atto conclusivo e a Capodanno si fronteggeranno per l’ambita corona. Le semifinali di ...

Freccette - Mondiali 2019 : Smith-Aspinall e Van Gerwen-Anderson le semifinali - è scontro titanico tra l’olandese e lo scozzese : Si sono conclusi questa sera i quarti di finale dei Mondiali di Freccette in corso a Londra, che termineranno il giorno di Capodanno del 2019. Ci sarà lo scontro tra titani nella parte bassa del tabellone, con l’olandese Michael van Gerwen e lo scozzese Gary Anderson che rispettano i loro ruoli di primo e quarto nella classifica dell’Ordine di Merito. Altrettanto vero è che ci sarà certamente un inglese nell’ultimo atto, dal ...