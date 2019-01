Valeria Marini da Caterina Balivo parla del flirt avuto con Jovanotti | «Il nostro primo

Vieni da me - Valeria Marini ha avuto una relazione con Jovanotti : 'Bacia benissimo' : Prima che Valeria Marini diventasse famosa ha avuto una relazione con Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Ospite di Caterina Balivo a Vieni da me , la showgirl ha svelato la storia rimasta finora ...

UOMINI E DONNE / Sossio Aruta e Valeria Marini fanno pace : ecco il gesto social che lo conferma - Trono Over - : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Come trascorrerà il Capodanno Gemma Galgani? La dama lavorerà al teatro con... Pintus!

Uomini e Donne over : Sossio e Valeria Marini hanno chiarito? Il gesto di pace : Uomini e Donne, Sossio e Ursula ricevono l’approvazione di Valeria Marini: tutto chiarito dopo la lite al Trono over? Il gesto di pace Quando Valeria Marini ha incontrato Sossio Aruta a Uomini e Donne non si è certo mantenuta nell’esporre le sue perplessità e critiche al calciatore. Nello studio di Maria De Filippi, dopo la […] L'articolo Uomini e Donne over: Sossio e Valeria Marini hanno chiarito? Il gesto di pace proviene da ...

Soliti ignoti - Speciale Telethon/ Ospiti e video : Valeria Marini pronta per una vittoria stellare! : Soliti ignoti - Speciale Telethon: con Amadeus, a favore della ricerca, giocano tra gli altri, Boldi, De Sica, Cortellesi, Gianmarco Tognazzi e tanti altri.

Uomini e Donne news - la sorpresa di Valeria Marini a Ivan : il tronista in lacrime : Uomini e Donne news: la storia di Ivan Gonzalez commuove tutti, la sorpresa di Valeria Marini A Uomini e Donne la sorpresa di Valeria Marini porta il pubblico a conoscere ancora meglio Ivan Gonzalez. Il tronista spagnolo ha sempre dimostrato di provare un grande affetto nei confronti della nonna, la quale ha rivestito nella sua […] L'articolo Uomini e Donne news, la sorpresa di Valeria Marini a Ivan: il tronista in lacrime proviene da ...

Nathaly Caldonazzo/ 'Devo molto a Valeria Marini. Massimo Troisi? All'inizio non mi piaceva' - Vieni da me - : Nathaly Caldonazzo sfoglia l'album di famiglia a Vieni da me e ricorda il gesto che Valeria Marini ha fatto per lei e l'amore con Massimo Troisi.

Valeria Marini : ritorno di fiamma con Patrick Baldassari : Valeria Marini e Patrick Baldassari sono tornati insieme? Su Instagram va in scena un possibile ritorno di fiamma. La showgirl sarda ha sorpreso tutti pubblicando sul suo profilo social alcuni video in cui è insieme al suo ex fidanzato. La Marini e l’imprenditore hanno vissuto un’intensa storia d’amore in passato, terminata a causa della lontananza. Dopo un breve addio avevano iniziato a frequentarsi nuovamente nel 2018. Poi la ...

Uomini e Donne : possibili puntate serali con Valeria Marini per le scelte di Ivan e Andrea : La notizia che ha dato in anteprima "Chi" su Uomini e Donne, in queste ore sembra trovare conferma sul web. Pare proprio che il dating-show di Maria De Filippi sbarcherà in prima serata a febbraio 2019 con delle puntate speciali. Stando alle indiscrezioni che circolano di recente, i telespettatori di Canale 5 potrebbero assistere ad una versione particolare del loro programma del cuore tra qualche mese: dovrebbe essere Valeria Marini il volto di ...