Vaccini | scoperto quello anti eroina

salutebenessereonline

: RT @EmiLu90: Grazie a @ricpuglisi abbiamo scoperto che l'associazione no-euro (@ProgettoEurexit) di @ladyonorato riceve contributi europei.… - BiguMarcy71 : RT @EmiLu90: Grazie a @ricpuglisi abbiamo scoperto che l'associazione no-euro (@ProgettoEurexit) di @ladyonorato riceve contributi europei.… - Amaro57024721 : RT @EmiLu90: Grazie a @ricpuglisi abbiamo scoperto che l'associazione no-euro (@ProgettoEurexit) di @ladyonorato riceve contributi europei.… - machedavero : RT @EmiLu90: Grazie a @ricpuglisi abbiamo scoperto che l'associazione no-euro (@ProgettoEurexit) di @ladyonorato riceve contributi europei.… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) E se la cura dalla dipendenza dell’fosse rappresentata da un vaccino? Se lo sono chiesti ricercatori americani dello Scripps Research Institute e alla domanda hanno dato una risposta quanto mai attendibile tracciando una strada che potrebbe essere a breve percorribile. Presto, infatti, potrebbe profilarsi la cura definitiva per liberare i pazienti dalla schiavitù dell’.La ricerca pubblicata sulla rivista “Molecular Pharmaceutics” traccia un percorso terapeutico iniziato prima sugli animali, sui quali si è dimostrato molto efficace al punto che, i riscontri di questa sperimentazione sarebbero esportabili anche in umana. Pare infatti che sia possibile l’utilizzo di un vaccino in grado di curare non solo l’overdose dama anche la sua dipendenza. Il vaccino, la cui sperimentazione è iniziata circa 5 anni fa sui primati, agisce legandosi alle molecole dicon gli ...