Usa | nel 2018 morti 376 migranti illegali al confine

Vasto incendio nel Pordenonese : forse caUsato dai fuochi d’artificio : Un Vasto incendio è divampato ieri sera in un bosco vicino al tracciato “Venezia delle Nevi”, nel comune di Budoia, sulle montagne del Pordenonese: sul posto i vigili del fuoco di Maniago. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma non si esclude che possa essere stato provocato da una lanterna cinese o da fuochi d’artificio. Nella notte le operazioni di spegnimento sono state interrotte per riprendere questa ...

Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a caUsa di una frana nell’ovest dell’Indonesia : Almeno 9 persone sono morte e ci sono decine di dispersi a causa di una frana in Indonesia, nella provincia di Giava Occidentale. La frana, causata da forti piogge, è avvenuta lunedì sera poco dopo il tramonto: sono state travolte

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 nel peggiore dei modi : 'L'inganno continua' - altra grave accUsa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità. Sotto accusa, ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata ...

L'Eredità - Flavio Insinna chiude il 2018 nel peggiore dei modi : "L'inganno continua" - altra grave accUsa : Anche a Capodanno non mancano le polemiche su L'Eredità. Sotto accusa, ancora una volta, Flavio Insinna e gli autori Rai che spianerebbero la strada a questo o quel concorrente. Nella puntata andata in onda il 31 dicembre secondo alcuni telespettatori la favorita sarebbe stata Alessandra. I giudizi

A caUsa dei botti di Capodanno : gravemente ustionato - un ragazzo 23enne di Cesate nel milanese : Al mattino di ogni Capodanno, come sempre accade si fa la conta dei feriti causati dallo scoppio dei fuochi d'artificio… legali o meno che fossero, ciò malgrado un po' in tutta Italia vigevano ...

Capodanno - feriti per i botti a Napoli e nel milanese. A Roma incendi caUsati da petardi : Non manca la cronaca nera. Nella notte dei botti, una bomba carta ha provocato un'esplosione che ha sradicato il bancomat della filiale del Banco di Napoli al corso Campano di Giugliano, in provincia ...

Notte di San Silvestro : le origini storiche dei festeggiamenti - simboli - Usanze e le tradizioni più curiose in Italia e nel Mondo : Manca ormai pochissimo alla fine del 2018 e tra poche ore si darà il via ai festeggiamenti della Notte di Capodanno: da dove hanno origine? Il calendario gregoriano, quello attualmente in uso nella maggior parte dei Paesi del Mondo, entrato in vigore con la bolla papale “Inter Gravissimas”, deve il suo nome al papa Gregorio XIII, che lo introdusse, nel 1582, come revisione di quello precedentemente in vigore, il calendario giuliano, introdotto ...

Bar Refaeli accUsata di evasione fiscale e riciclaggio/ Israele - nel mirino del fisco per false dichiarazioni : Bar Refaeli accusata di evasione fiscale e riciclaggio in Israele: la super modella nel mirino del fisco per false dichiarazioni

Shameless 9 sbarca su Mediaset da febbraio : la sinossi dei primi episodi in onda negli Usa nel 2019 : Tutto pronto per l'addio di Fiona in Shameless 9 e non solo negli Usa ma anche in Italia. Mediaset ha annunciato il ritorno della serie in onda dal prossimo febbraio su Premium Stories a partire da giorno 8. A quel punto la serie non sarà ancora terminata negli Usa e sarà ancora in piena corsa verso il gran finale con gli ultimi 4 episodi ancora inediti, Fiona sarà andata già via oppure no? Con questa domanda nel cuore, il pubblico di ...

Australia - abUsava della sua fidanzata nel sonno dopo averla drogata : arrestato 23enne : Una vicenda terribile arriva dall'Australia. Si tratta, purtroppo, dell'ennesimo fatto di cronaca che riguarda abusi di natura sessuale perpetrati su una donna. In questo caso è stata la stessa vittima ad accorgersi di quanto le stesse accadendo, ormai da diverso tempo. I fatti risalgono ad un arco temporale che va dagli ultimi mesi del 2015 fino al luglio 2016. Fino a quel momento, per circa 10 mesi, la ragazza subì le angherie del suo uomo, ...

AbUsa sessualmente della sua fidanzata nel sonno - 23enne finisce in carcere : Abusa sessualmente della sua fidanzata nel sonno. Un giovane di 23 anni è stato arrestato dopo essere stato riconosciuto colpevole per aver violentato in modo ripetuto la sua compagna durante...

Pallanuoto - amichevole Usa-Italia 12-11. Fioccano espulsioni e rigori nel secondo test negli States : Le nuove regole portano ancora una volta ad una gran quantità di espulsioni e rigori, ma questa volta il Settebello esce sconfitto dalla battaglia con gli USA: nella seconda amichevole negli States infatti la Nazionale italiana di Pallanuoto viene superata per 12-11 dalla Selezione di casa. I ragazzi di Sandro Campagna nell’ultimo periodo tentano la disperata rimonta da 8-12, ma nell’ultima azione con l’uomo in più non trovano ...

Morte Daniele Belardinelli - al via gli interrogatori : ultrà arrestato accUsa leader della curva dell'Inter : Prosegue il lavoro degli investigatori relativo alla Morte di Daniele Belardinelli , che ha perso la vita investito da un Suv durante gli scontri che hanno preceduto Inter-Napoli del 26 dicembre. Uno ...