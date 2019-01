: Usa, 4 mesi per ritiro truppe da Siria - NotizieIN : Usa, 4 mesi per ritiro truppe da Siria - TelevideoRai101 : Usa, 4 mesi per ritiro truppe da Siria - silviar_usa : @CTAMELLINI @OSambruna @eziomauro @repubblica Tra sei mesi quei 10 milioni di africani con documento finto che vaga… -

Il presidente Trump concede al Pentagono circa 4per ildei soldati Usa in. E' quanto sostiene il New York Times, che cita dirigenti del governo. 2 settimane fa l'ordine improvviso di unin 30 giorni. Trump avrebbe deciso di allungare i tempi durante la sua visita a sorpresa allein Iraq. In questo modo il tycoon rispetta la sua promessa, ma prende in considerazione i moniti dei dirigenti militari circa il rischio di una uscita troppo rapida dallo scacchiereno.(Di martedì 1 gennaio 2019)