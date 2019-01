Una Vita Anticipazioni 2 gennaio 2019 | Diego e Blanca si baciano

Botti di Capodanno - a Milano un 23enne perde un avambraccio. 37 feriti a Napoli Una 36enne è in fin di vita a Benevento : E’ stata festa nelle piazze di tutta Italia per l’inizio del nuovo anno. Nonostante i divieti, non sono mancati incidenti legati all’uso dei Botti. In provincia di Milano un giovane di 23 anni è in gravi condizioni dopo lo scoppio di un petardo che gli ha dilaniato le mani e ferito volto e testa. Il giovane, sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale milanese di Niguarda e ha ...

Una Vita anticipazioni puntate spagnole : un tradimento choc : anticipazioni Una Vita, trame puntate straniere: Lolita ritrova la libertà Nelle puntate spagnole di Una Vita, la vicende sentimentali di Lolita saranno piuttosto ingarbugliate. La domestica infatti, ad un passo dal coronamento del suo sogno d’amore con Antonito, dovrà mettere da parte l’abito da sposa per colpa di un suo vecchio amico d’infanzia: Ceferino. Il ragazzo chiederà a Lolita di restituire un vecchio debito, lei lo ...

Una Vita - trama del 2 gennaio 2019 : Diego e Blanca si baciano - Elvira potrebbe essere viva : Appuntamento con le anticipazioni della soap Una Vita riguardanti la puntata di mercoledì 2 gennaio 2019, che andrà in onda a partire dalle 13,40 su canale 5. Dopo l'appuntamento serale di Capodanno su rete 4, la soap opera ideata da Aurora Guerra torna dunque sulla rete ammiraglia di Mediaset e dove vedremo che Samuel si allontanerà momentaneamente da Acacias per incontrare un cliente, lasciando soli Blanca e il fratello Diego, i quali non ...

MotoGP - Andrea Dovizioso e l’occasione della vita. Una Ducati mai così forte per il Mondiale 2019 : Siamo nel 2019 e nei primi vagiti del nuovo anno speranze, propositi e nuovi traguardi da raggiungere sono nella nostra testa e nel nostro cuore. Nel mondo dei motori e in quello del MotoMondiale, i piloti ed i team sono in apparenza in pausa perché il pensiero è rivolto al prossimo campionato, che scatterà il 10 marzo a Losail (Qatar), e si sta lavorando per arrivare pronti all’appuntamento sotto ogni profilo. La Ducati è pronta a ...

Trame Una Vita : Rosina sorprende Liberto sul ring - Ceferino e Casilda si lasciano : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la telenovella diretta da Aurora Guerra che ha raggiunto la terza stagione in Italia. Le anticipazioni spagnole fino al 4 gennaio svelano che Leonor mentirà alla madre sulla nuova passione di Liberto mentre Casilda confesserà a Ceferino di non amarlo. Infine Padre Telmo deciderà di lasciare Lucia per colpa di Frate Guillermo. Una Vita: Ceferino abbandona Acacias 38 Inigo confiderà a Leonor e Flora ...

Trame Una Vita : il ritorno di Elvira ad Acacias 38 - Samuel finisce in ospedale : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato diretto da Aurora Guerra che appassiona milioni di italiani su Canale 5. Le anticipazioni da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio svelano che le nozze di Samuel e Adela saranno sconvolte da un ritorno spiazzante mentre Samuel vedrà un bacio tra la fidanzata e suo fratello Diego. Elvira torna ad Acacias 38 Blanca non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di sua madre dopo aver ...

Una Vita - anticipazioni e trame puntate dal 7 all’11 gennaio 2019 : anticipazioni e trame settimanali telenovela Una VITA da lunedì 7 a venerdì 11 gennaio 2019: Blanca si accorge del nervosismo di Ursula legato all’apparizione di alcune antiche monete e cerca di indagare sulla questione. È il giorno del compleanno di Lolita: quest’ultima si sveglia senza nessun tipo di conseguenze e capisce che la maledizione è ormai svanita. Antoñito, dopo aver rinunciato al lavoro come minatore al giacimento ...

Anticipazioni Una Vita : Fabiana e Ursula credono che Cayetana sia tornata : Gli appassionati della soap di Una Vita saranno sicuramente rimasti sorpresi e delusi al momento della morte di Cayetana, di cui però, ricordiamo, non è mai stato trovato il corpo ma soltanto i suoi vestiti bruciati. Proprio per questo motivo è possibile che la dark lady possa tornare in qualunque momento, e le Anticipazioni svelano che tutta Acacias si convincerà di questo ritorno nelle puntate che andranno in onda a gennaio. Anticipazioni Una ...

Anticipazioni - Una Vita : Celia morente per colpa di una malattia infettiva : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, lo sceneggiato edito da Aurora Guerra, che narra le vicende del vecchio quartiere di Acacias 38. Le Anticipazioni delle puntate, trasmesse a dicembre in Spagna, si soffermano su Celia e Felipe, interpretati dagli attori spagnoli Ines Aldea e Marc Parejo. La nobildonna, infatti, contrarrà una grave malattia infettiva, che susciterà il panico in tutta Acacias 38. Nonostante ciò, l'avvocato deciderà ...

Anticipazioni Una Vita : Blanca viene sequestrata dalla sorella Olga : Le avventure della popolare telenovela spagnola “Una Vita” scritta da Aurora Guerra sono sempre più ricche di colpi di scena. Negli episodi che il pubblico vedrà sulla rete ammiraglia Mediaset ad inizio 2019 entrerà in scena un'altra donna legata al passato della malvagia Ursula Dicenta. Stiamo parlando di Olga, la sorella di Blanca che arriverà ad Acacias 38 con delle cattive intenzioni. La new entry dopo aver raccontato alla sorella di aver ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula uccide la figlia Olga : Nelle puntate dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” che saranno trasmesse su Canale 5 il prossimo anno i telespettatori faranno la conoscenza di un nuovo personaggio femminile malvagio. Si tratta di Olga Dicenta (Sara Sierra) secondogenita di Ursula (Montserrat Alcoverro) e gemella di Blanca. La new entry metterà piede ad Acacias 38 per vendicarsi della madre, ovvero per averla abbandonata nel bosco delle dame in tenera età. Le Anticipazioni ci ...

Spoiler - 'Una vita' dal 1 al 4 gennaio : Blanca bacia Diego e annulla le nozze con Samuel : Anche questa settimana sono state rese note le nuove anticipazioni settimanali di 'Una vita', la nota soap spagnola creata dalla stessa autrice de 'Il segreto', Aurora Guerra. Le trame di cui parleremo qui di seguito fanno riferimento alle puntate che verranno trasmesse in Italia dall'1 al 4 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 13.40. Vi segnaliamo comunque che questa settimana la puntata di martedì primo gennaio non andrà in onda ...

Una Vita - anticipazioni gennaio : Leonor s'innamora di Inigo dopo il ritorno ad Acacias : A "Una Vita", una delle soap più seguite dal pubblico italiano, non mancano mai le tragedie e i colpi di scena. Di recente, i telespettatori hanno dovuto assistere alla drammatica morte di Pablo che ha gettato nello sconforto Leonor. La giovane scrittrice, uscita momentaneamente di scena, rientrerà nella soap nella puntate attese per gennaio e diventerà protagonista di nuove vicende, incontrando tra le altre cose anche un nuovo amore ...