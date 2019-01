Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 18 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno per il terzo anno di fila non ci sono stati morti a causa dei botti di Capodanno ma il numero di te li devi soltanto in lieve aumento 216d 44 ricoverati è pronto e di 212 dello scorso anno sono 13 feriti gravi e mezzo dal bilancio della Polizia di Stato Mestre quest’anno gli arresti risulta allenamento 45 rispetto ...

Germania - uomo travolge folla con l'auto : 4 feriti/ Ultime Notizie Bottrop : 'Attentato contro gli stranieri' : Germania, uomo travolge folla con l'auto: 4 feriti di nazionalità siriana e afghana. Ultime notizie Bottrop: 'Attentato contro gli stranieri'.

Calciomercato Juventus/ Ultime Notizie - Allegri blocca Benatia - ma il difensore cerca spazio - 1 gennaio - : Calciomercato Juventus, Ultime notizie 1 gennaio: Allegri blinda Benatia, ma il difensore cerca spazio. Su di lui si fanno avanti Dortmund e Schalke 04.

Calciomercato Roma/ Ultime Notizie - ag. Schick : ritorno alla Sampdoria? non è nelle sue intenzioni : Calciomercato Roma, Ultime notizie, l'agente di Schick smentisce le voci su un possibile addio del ceco: 'non torna alla Sampdoria'.

NAPOLI - 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE/ Ultime Notizie - giovane rom caduto durante un furto? : NAPOLI, 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE di Giugliano. Ultime notizie, il giovane di etnia rom vittima di una caduta durante un furto?

