Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 15 | 10

Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio Papa Francesco parla di stupore atteggiamento davvero all’inizio dell’anno Perché la vita è un dono che ci da la possibilità di ricominciare sempre anche dal punto più basso queste le sue parole in occasione della messa per la solennità della Santissima Madre di Dio in occasione della 52esima giornata mondiale della pace ...

NAPOLI - 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE/ Ultime Notizie - giovane rom caduto durante un furto? : NAPOLI, 17ENNE MUORE ABBANDONATO DAVANTI ALL'OSPEDALE di Giugliano. Ultime notizie, il giovane di etnia rom vittima di una caduta durante un furto?

Ultime Notizie Roma del 01-01-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Gabriella Luigi in studio Buon anno buon 2019 a tutti in apertura gli auguri del capo dello Stato Sergio Mattarella rivolti ieri dal Presidente della Repubblica a tutta l’Italia e agli italiani dal Quirinale nel consueto discorso di fine anno non un bilancio ma considerazioni della prima carica dello Stato sull’anno appena trascorso un anno che a suo avviso ha manifestato ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Di Maio espelle De Falco e altri tre dissidenti - 1 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Nell'ultimo dell'anno arriva la purga di Di Maio; Arrestato un capo degli ultrà interisti , 1 gennaio 2019, .

TERRORISMO - AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO PER ALLARME BOMBA/ Ultime Notizie Olanda - polizia ferma una persona : TERRORISMO, AEROPORTO AMSTERDAM EVACUATO per ALLARME BOMBA: Ultime notizia Olanda, la polizia ha fermato una persona in una sala partenze dello scalo.

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora. Olanda - allarme bomba all'aeroporto di Amsterdam - 31 dicembre - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora. Olanda, allerta terrorismo: allarme bomba alla sala partenze dell'aeroporto internazionale di Schiphol , 31 dicembre,

Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in questo 31 dicembre in studio Giuliano Ferrigno Buonasera dalla redazione politica in primo piano ottenuto il via libera la manovra il vicepremier è il leader della Lega Matteo Salvini guarda al 2019 in un’intervista al Corriere della Sera fissa gli obiettivi ora legittima difesa autonomia regionale ha Fermati sul primo. il 15 febbraio arriverà la proposta del ...

Ultime Notizie Roma del 31-12-2018 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con le promozioni Buonasera dalla redazione ne studio Giuliano Ferrigno cronaca in primo piano Marco piovella detto il rosso uno dei capi ultras della curva dell’Inter è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta sugli scontri avvenuti prima della partita Inter Napoli del 26 dicembre scorso la resa è stato disposto sulla base degli elementi raccolti negli ultimi giorni di indagini ...