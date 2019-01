Ufficiale | Muriel è un calciatore della Fiorentina | altri nomi per i viola DETTAGLI

calcioweb.eu

: #Calciomercato | #Fiorentina, ufficiale #Muriel dal #Siviglia: i dettagli dell'accordo - DiMarzio : #Calciomercato | #Fiorentina, ufficiale #Muriel dal #Siviglia: i dettagli dell'accordo - SkySport : ? #UltimOra mercato ? #Fiorentina ?? Ufficiale l’arrivo di #Muriel dal #Siviglia ???? Il colombiano domani in Italia p… - MatteoPedrosi : Ora è anche ufficiale: Luis Fernando #Muriel è un nuovo giocatore della #Fiorentina. L'attaccante colombiano arriva… -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Lapiazza il primo colpo del mercato di gennaio: il clubha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernandoproveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Ilè atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan.è nato a Santo Tomas, in Colombia, il 16 aprile 1991 e vanta esperienze nel campionato italiano avendo indossato le maglie del Lecce, dell’Udinese eSampdoria. Il mercatonon sembra comunque destinato a fermarsi: laha messo nel mirino il giovane centrocampista del Napoli Diawara mentre in uscita risultano il centrocampista offensivo Eysseric che potrebbe tornare in Francia e l’attaccante classe ’83 Thereau.SCARICA GRATIS ...