Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi | martedì 1° gennaio 2019 | in Riviera e

CALENDARIO SPORT 2019 – Tutte le date - le gare - gli eventi : il programma di Tutti gli appuntamenti dell’anno - mese per mese : Cari lettori di OA SPORT, buon 2019 a tutti. L’anno che sta per incominciare si preannuncia estremamente ricco, appassionante, avvincente, infarcito di eventi proprio come piace a tutti gli amanti dello SPORT. Sarà una stagione pre-olimpica, la corsa verso Tokyo 2020 è già partita e gli atleti si impegneranno al massimo per interpretare nel migliore dei modi il cammino di avvicinamento alla rassegna a cinque cerchi. Sono previsti Mondiali ...

Sport Invernali oggi - 1° gennaio - - orari e programma di Tutti gli eventi. Come vederli in tv : oggi martedì 1° gennaio 2019 andranno in scena ben tre eventi di punta per quanto riguarda gli Sport Invernali, Capodanno davvero molto ricco per gli appassio

Sport Invernali oggi (1° gennaio) - orari e programma di Tutti gli eventi. Come vederli in tv : oggi martedì 1° gennaio 2019 andranno in scena ben tre eventi di punta per quanto riguarda gli Sport Invernali, Capodanno davvero molto ricco per gli appassionati delle discipline sulla neve che potranno gustarsi una giornata molto avvincente dopo aver brindato per l’inizio del nuovo anno. Si riparte infatti con un programma particolarmente emozionante: il Tour de Ski prosegue la sua avventura con le sprint a tecnica classica in Val ...

Calendario F1 2019 : le date - il programma e gli orari delle 21 gare. Come vedere Tutti i GP in tv : All’inizio del weekend del Gran Premio d’Italia a Monza, è stato diramato il Calendario provvisorio della prossima stagione di Formula 1. Il programma è ancora passibile di modifiche, ma non dovrebbero essere previsti grossi sconvolgimenti entro il 12 ottobre, data in cui il Consiglio Mondiale FIA ne darà l’ufficialità. 21 gare in programma, nessuna novità rispetto al 2018. Gli appassionati delle quattro ruote scoperte potranno ...

Calendario Champions League 2019 - il programma e le date di Tutti gli ottavi di finale. Gli orari e come vederle in tv : Gli ottavi di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della massima competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 12-13 e 19-20 febbraio (due partite al giorno), gli incontri di ritorno sono invece previsti il 5-6 e 12-13 marzo (stesso format di distribuzione delle varie partite). Il fischio d’inizio è ...

Calcio - calendario 2019 : date e programma di Tutti gli eventi. Europei Under21 - Champions League - Qualificazioni Europei 2020 e tanto altro… : Un’annata come al solito ricchissima di eventi per il Calcio maschile: dal campionato di Serie A, passando per la Champions League/Europa League ed arrivare agli Europei Under21 e alle Qualificazioni agli Europei 2020. Un menù ricchissimo che soddisferà i palati fini degli appassionati desiderosi sempre di assistere agli incontri dei propri beniamini. In casa Italia la speranza è che Juventus e Roma in Champions e Napoli, Inter e Lazio in ...

Calendario Europa League 2019 - il programma e le date di Tutti i sedicesimi di finale. Gli orari e come vederle in tv : I sedicesimi di finale di finale della Champions League 2018-2019 si svolgeranno a fine inverno, il sorteggio di Nyon ha definito gli accoppiamenti del primo turno a eliminazione diretta della seconda competizione continentale. I match di andata si giocheranno il 14 febbraio, gli incontri di ritorno sono invece previsti il 21 febbraio (salvo anticipi per questioni di campi). Il regolamento è il consueto: passa il turno la squadra che ha ...

De Falco espulso dal M5S “è sbagliato e incostituzionale” - Di Maio : “Tutti importanti - nessuno indispensabile” : “Non me l’aspettavo, si tratta di un provvedimento abnorme e incostituzionale”. E’ quanto dichiarato all’AdnKronos il senatore dei Cinque Stelle Gregorio De Falco, commentando la sua espulsione decisa dai probiviri del partito. “Speravo – spiega – che restasse vivo uno spazio democratico nel Movimento, che per suo statuto deve essere ispirato al metodo democratico”. “Si tratta di un ...

Ecco i valori SAR di Tutti i top di gamma del 2018 - con sorprese fra i migliori : "Il cane è il più fedele amico dell'uomo", si sente dire spesso. Ma forse è arrivato il momento di aggiornare la massima di estrazione popolare L'articolo Ecco i valori SAR di tutti i top di gamma del 2018, con sorprese fra i migliori proviene da TuttoAndroid.

L’anno che verrà : Tutti gli ospiti del Capodanno di Rai1 con Amadeus : L'Anno che verrà Amadeus è pronto per brindare a L’anno che verrà. In diretta su Rai 1 da Piazza Vittorio Veneto a Matera, capitale europea 2019 della cultura, il conduttore di Ravenna festeggerà l’arrivo del nuovo anno con tantissimi artisti ed avrà al suo fianco il comico Sergio Friscia e la ballerina Samanta Togni. A partire dalle 21.00 di stasera, il pubblico assisterà ad uno show chiamato a regalare musica, divertimento, allegria ed ...

Napoli - Tutti vogliono Koulibaly : servono 120 mln per tentare De Laurentiis : Koulibaly è l'oggetto del desiderio di molti tra i più quotati club in Europa. L'avrebbe voluto, Maurizio Sarri, nel suo Chelsea, ma Aurelio De Laurentiis non gliel'ha permesso. Lo vorrebbe il ...

Tournée 4 Trampolini 2019 - gli accoppiamenti della seconda tappa di Garmisch-Partenkirchen. Tutti gli scontri diretti - Alex Insam affronterà Yukiya Sato : Dawid Kubacki è arrivato al primo posto delle qualificazioni della seconda delle quattro gare della Tournée dei 4 Trampolini in corso di svolgimento tra Germania e Austria. A Garmisch-Partenkirchen il polacco è stato in grado di arrivare davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi e all’altro polacco Kamil Stoch in una giornata sì nuvolosa, ma non estremamente difficoltosa in termini di vento (anche se alcuni, come i fratelli Prevc, hanno ...

Lele Spedicato torna in video con i Negramaro : "Un nuovo anno meraviglioso per Tutti" : Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro colpito da un'emorragia celebrale lo scorso 17 settembre, appare per la prima volta in video insieme alla band per un augurio speciale di buon anno a tutti i loro fan sui social."È stato un 2018 denso di storie bellissime, difficili, nuove, impegnative, condivise ed affrontate tutte sotto il segno dell'amicizia, quella vera che ci insegna, ancora una volta, che insieme agli altri i sogni si ...

Capodanno in musica - da Irama a Ermal Meta : Tutti gli ospiti di Federica Panicucci : Dopo il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Matterella che si terrà a reti unificate, su Canale 5 andrà in onda Capodanno in musica. Anche quest'anno la notte di San Silvestro sulla rete ammiraglia di Mediaset sarà all'insegna della grande musica italiana. Lo show sarà cond