Trump | felice ' 19 a chi odia fake news

Per Pauley Perrette di NCIS Donald Trump è l’anti-Cristo : “Felice - da cristiana - di non votarlo alle elezioni” : Pauley Perrette di NCIS, uscita di scena al termine della scorsa stagione del procedural dopo 15 anni nel ruolo di Abby Sciuto, non conosce mezzi termini quando si tratta di esprimere le sue posizioni politiche. A ridosso delle elezioni di medio termine per il rinnovo del Congresso americano, l'attrice tra le più amate e pagate della tv americana ha definito il presidente Donald Trump "l'opposto di Gesù" in un messaggio con cui ha invitato ...