Traffico Roma del 01-01-2019 ore 09 | 30

Traffico Roma del 01-01-2019 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIALE CIVILTA’ ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 08:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SULLA VIA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIALE CIVILTA’ ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA DELL’ANGELUS CON LA ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 07:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA DELL’ANGELUS CON LA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO PIUTTOSTO TRANQUILLO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SU TUTTE E CONSOLARI DALLE 22.00, I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO AL ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 I.V DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI TUTTO PIUTTOSTO TRANQUILLO SULLE STRADE DELLA CAPITALE NESSUN DISAGIO DA SEGNALARE ANCHE SULL’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA. CIRCOLAZIONE REGOLARE ANCHE SU TUTTE E CONSOLARI DALLE 22.00, I FESTEGGIAMENTI DELLA FESTA DI SAN SILVESTRO AL ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SANGIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA TARANTO ALL’ALTEZZA DI VIA MONZA. PER IL RESTO IL Traffico SI PRESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI A SANGIOVANNI POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER UN INCIDENTE IN VIA TARANTO ALL’ALTEZZA DI VIA MONZA. PER IL RESTO IL Traffico SI PRESENTA NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA. IN CORSO A SAN PIETRO LA CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI E IL TE DEUM CON PAPA FRANCESCO. POSSIBILI ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 RB DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI Traffico NELLA NORMA SULLE STRADE DELLA CAPITALE, SENZA PARTICOLARI DISAGI. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE ANCHE LUNGO L’INTERO PERCORSO DEL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA Roma L’AQUILA. IN CORSO A SAN PIETRO LA CELEBRAZIONE DEI PRIMI VESPRI E IL TE DEUM CON PAPA FRANCESCO. POSSIBILI ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 rb DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO AL FLAMINIO PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN PIAZZALE DELLE BELLE ARTI VERSO VIA FLAMINIA. ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SATRICO ALL’INCROCIO CON VIA ACAIA IN DIREZIONE CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI: IN VIA APPIA NUOVA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 rb DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO AL FLAMINIO PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN PIAZZALE DELLE BELLE ARTI VERSO VIA FLAMINIA. ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SATRICO ALL’INCROCIO CON VIA ACAIA IN DIREZIONE CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI: IN VIA APPIA NUOVA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI LUNEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 rb DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUONGIORNO AL FLAMINIO PER UN INCIDENTE SI RALLENTA IN PIAZZALE DELLE BELLE ARTI VERSO VIA FLAMINIA. ALL’APPIO LATINO RALLENTAMENTI PER UN ALTRO INCIDENTE IN VIA SATRICO ALL’INCROCIO CON VIA ACAIA IN DIREZIONE CENTRO POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE PER ALTRI INCIDENTI: IN VIA APPIA NUOVA ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 r.b. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A PALMAROLA PER INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE IN VIA DI CASAL DEL MARMO ALL’ALTEZZA DI VIA LIMBIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALL’ALURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO IN VIA DELLA MADONNA DEL RIPOSO IN PROSSIMITÀ DI LARGO SAN PIO V verso l’ aurelia INCIDENTE ANCHE IN CENTRO CON ...
Traffico Roma del 31-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma GIOVEDÌ 31 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 r.b. DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. A PALMAROLA PER INCIDENTE SI RALLENTA CON CODE IN VIA DI CASAL DEL MARMO ALL’ALTEZZA DI VIA LIMBIATE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. ALL’ALURELIO PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA ARILENTO IN VIA DELLA MADONNA DEL RIPOSO IN PROSSIMITÀ DI LARGO SAN PIO V verso l’ aurelia INCIDENTE ANCHE IN CENTRO CON ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 09 | 30
VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 01-01-2019 ore 09:30 (Di martedì 1 gennaio 2019) VIABILITÀ Roma MARTEDÌ 1 GENNAIO 2019 ORE 09:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI …. CIRCOLAZIONE SCARSA IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA DELLA CAPITALE, AI POCHI IN VIAGGIO RACCOMANDIAMO, IN OGNI CASO, LA MASSIMA PRUDENZA NELLA GUIDA RIDUCENDO LA VELOCITÀ E RISPETTANDO LA DISTANZA DI SICUREZZA. UN INCIDENTE PROVOCA RALLENTAMENTI SU PIAZZA PORTA METRONIA ALTEZZA LARGO DELL’AMBA ARADAM E ALTRO INCIDENTE CON RALLENTAMENTI SU VIA OSTIENSE ALTEZZA LUNGOTEVERE SAN PAOLO. ALLE 12 IN PIAZZA SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO RECITA LA PREGHIERA DELL’ANGELUS CON LA BENEDIZIONE APOSTOLICA. POSSIBILI DIFFICOLTA’ DI CIRCOLAZIONE NELL’AREA CIRCOSTANTE IL VATICANO DURANTE L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEI FEDELI. PRIMA DELL’ANGELUS DALLE 10,30 ALLE 12.00 SI TERRA’ LA MARCIA DELLA PACE CON PERCORSO TRA LARGO GIOVANNI XIII VIA DELLA CONCILIAZIONE E ...
romadailynews
comunevenezia : +++ Attenzione: parcheggi P.le Roma e Tronchetto esauriti, deviazione traffico all'altezza del bivio per Padova +++… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 01-01-2019 ore 09:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - astralmobilita : [AGG]???? #A1 #FirenzeRoma #incidente tra #MaglianoSabina e #PonzanoRomano direzione #Roma Tamponamento tra 2 auto i… -
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