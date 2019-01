Tra le sorprese del 2019 | Lady Gaga si sposerà a Venezia sul Canal Grande

Corsa Champions da brividi - 10 squadre in lotta per due posti : classifica cortissima Tra certezze e grandi sorprese : Si è conclusa la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno scoppiettante e che ha dato importanti indicazioni per la qualificazione in Champions League, la Corsa per il terzo ed il quarto posto è bellissima e coinvolge tantissime squadre, ben 10 tra conferme e grandi sorprese. Campionato a parte per Juventus e Napoli che presumibilmente occuperanno i primi due posti della classifica. Per il resto si profila un lotta bellissima. Il ...

Nomura : i 9 cigni grigi per il 2019. l'Italia Tra le sorprese : 14/12/2018 11:07 Come è noto dicembre è il mese dell'oroscopo sull'economia e sui mercati finanziari, con le banche d'affari che si inseguono nella presentazione dei loro outlook per il nuovo anno. Numerosi i report già diffusi in queste giornate e ancora altri ne ...

Isola dei Famosi – La prima lista dei concorrenti che vi parteciperanno Tra sorprese e conferme : Isola dei Famosi, ecco il cast ufficioso dei concorrenti che prenderanno parte al reality Isolano di Canale 5 Un primo abbozzo del cast de L’Isola dei Famosi trapela prima della finale del Grande Fratello Vip, che preannuncia a sua volta l’imminente inizio del reality Isolano. Le indiscrezioni sui concorrenti della prossima edizione del programma di Canale 5 sono ‘spifferate’ da Vicolo Delle News. Ecco dunque la ...

AMICI 18/ Anticipazioni 17 novembre : la formazione della classe Tra sorprese e 'forse' - IlSussidiario.net : AMICI 18, oggi 17 novembre 2018, parte la nuova edizione su Canale 5. Ospiti, professiori, vast e allievi della nuova classe

Dall'Inter alla Juve - Tra sorprese e record : Che domenica! Un concentrato di emozioni forti. Una goduria per gli amanti del calcio, non solo quello italiano. Sul divano davanti al televisore non ci si annoia un attimo. E il prologo all'ora di ...

Sport invernali - la stagione 2018-2019 enTra nel vivo. Le ambizioni dell’Italia : podi - sorprese e rivelazioni : Dopo qualche antipasto (gigante femminile di sci alpino a Soelden, Grand Prix di pattinaggio artistico e le Coppa del Mondo di short track e big air), la stagione degli Sport invernali sta finalmente per entrare nel vivo. Dal prossimo fine settimana (17-18 novembre) inizieranno le gare a cadenza settimanale dello sci alpino, seguite qualche giorno dopo da quelle di sci di fondo e biathlon. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa aspettarci ...

Grande Fratello Vip 2018 torna in onda Tra sorprese ed eliminati : chi uscirà nella puntata dell’8 novembre? : Doppia puntata questa settimana per il Grande Fratello Vip 2018 che torna in onda oggi, 8 novembre, dopo la puntata di lunedì scorso, con una nuova possibile eliminazione e nuove nomination. I vip in casa non regalano più molti scossoni al pubblico e mentre i "non pervenuto" aumentano, quelli ancora fedeli a questa edizione si preparano per l'appuntamento di oggi, alle 21.30 circa, per scoprire cosa succederà tra sorprese e ...

Sorprese in casa a rubare - fuggono tentando di Travolgere il padre della proprietaria di casa : Una diciassettenne nata in Spagna e residente nel campo nomadi di strada del Drosso è stata sorpresa nelle scorse ore da un cittadino italiano mentre rubava insieme a una complice all'interno dell'...