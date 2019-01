repubblica

: Tra i Beatles e Guccini, l'omelia del vescovo di Bologna Zuppi: 'No alle divisioni' - cronaca_news : Tra i Beatles e Guccini, l'omelia del vescovo di Bologna Zuppi: 'No alle divisioni' - continimarco : Tra i Beatles e Guccini, l'omelia del vescovo di Bologna Zuppi: 'No alle divisioni' - umbriatweets : Avete letto? Tra i Beatles e Guccini, l'omelia del vescovo di Bologna Zuppi: 'No alle divisioni' -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Il Te Deum di Don Matteo: un appello a vivere meglio il tempo e a cercare l'unità. Poi cita "We can work it out" e "Auschwitz"