Tour de Ski | il primo podio dell' Italia nel 2019 è di Federico Pellegrino

Sci di fondo - Pellegrino 2° nella sprint della Val Mustair del Tour de Ski : Si apre con un podio il 2019 dello sci azzurro in Coppa del Mondo. Federico Pellegrino ha chiuso al 2° posto la sprint in tecnica libera disputata in Val Mustair e valida come tappa del Tour de Ski . ...

Fondo - Tour de ski : Pellegrino 2° nella Sprint - primo podio azzurro 2019 : ... che è stata una sorta di finale anticipata, e infine nel farsi largo insieme al giovane vichingo che si prende la 17a vittoria in Coppa del Mondo e il 25° podio, mentre il campione del mondo ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val Müstair 2019 : Federico Pellegrino inaugura l’anno con un podio! Klaebo imbattibile : Un Capodanno felice per lo sport italiano. E’ Federico Pellegrino a regalare il primo podio del 2019 nella terza tappa del Tour de Ski di sci di fondo, la sprint in tecnica libera della Val Müstair (Svizzera). Il campione del mondo in carica ha brindato ad un importante secondo posto, battuto solo dall’inarrivabile norvegese Johannes Hoesflot Klaebo. Il podio è stato completato dal russo Sergey Ustiugov, che ha preceduto al ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val Muestair 2019 sprint femminile : Nilsson concede il bis! Caldwell e Diggins : Usa da podio : Stina Nilsson non ha rivali oggi nelle sprint. Lo conferma in Val Muestair nella sprint a tecnica libera, valida come terza tappa del Tour de Ski, dominando letteralmente la gara e vincendo per distacco una finale molto ben frequentata: un successo che fa il bis con quello di Dobbiaco ottenuto tre giorni fa. La svedese controlla prendendo subito la testa in finale e, nel secondo giro del circuito, non lascia scampo alle rivali, andando in ...

LIVE Sci di fondo - Tour de Ski Val Mustair 2019 in DIRETTA : Federico Pellegrino in finale! De Fabiani out nei quarti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo, sprint a tecnica libera in Val Mustair. Capodanno sulla neve per tutti gli atleti impegnati in terra svizzera, l’anno incomincia con una prova sulla distanza breve dopo le due gare di Dobbiaco. Si preannuncia grande spettacolo, i big sono pronti per darsi battaglia sia per la vittoria nella singola tappa sia per ottenere un risultato importante ...

Sci di fondo - Tour de Ski Val Muestair 2019 : Federico Pellegrino terzo nelle qualifiche della sprint - Klaebo al comando : Federico Pellegrino incomincia l’anno con un ottimo terzo posto nelle qualifiche della sprint a tecnica classica della Val Muestair, terza tappa del Tour de Ski 2019 di sci di fondo. L’azzurro ha voluto subito impressionare chiudendo la sua prova col rilevante tempo di 3:06.67, alle spalle dei norvegesi Johannes Klaebo (3:04.69, grande favorito della vigilia dopo il trionfo di Dobbiaco) ed Emil Iversen (a 1.71 dal connazionale). Il ...

Tour de Ski 2019 oggi - Sprint Val Muestair : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Il 2019 dello sci di fondo riparte da Val Muestair, in Svizzera, seppur a pochissimi chilometri dal confine con l’Italia: la carovana del Tour de Ski si sposta in territorio elvetico, dove oggi, nel giorno di Capodanno, è in programma una Sprint in tecnica libera, prima del nuovo trasferimento in Germania. Ultima occasione dunque per primeggiare nella rassegna per Federico Pellegrino, che è chiamato a vendicare l’eliminazione in ...

