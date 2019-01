Top&Flop Napoli – Da Koulibaly a Diawara | promossi e bocciati del girone d’andata 2018

sportfair

: 5?? Super goal ?? firmati @Cristiano per iniziare bene l'ultimo giorno dell'anno ?? By @Dugout ??… - juventusfc : 5?? Super goal ?? firmati @Cristiano per iniziare bene l'ultimo giorno dell'anno ?? By @Dugout ??… - forumJuventus : Ronaldo a Record: “Premi e record individuali non sono un’ossessione per me. Più importante contribuire ai successi… - OptaPaolo : 11 - Questo è il miglior 11 della Serie A nell'anno solare 2018 basato sui dati Opta. Top. #Opta2018 -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Ilsta proseguendo nel suo programma di crescita, con Ancelotti molti più calciatori coinvolti nelle rotazioni per la felicità di De Laurentiis Ildi Carletto Ancelotti, sta continuando nell’intento complicato di azzerare il gap dalla Juventus. Il presidente De Laurentiis ha chiesto al tecnico il coinvolgimento dell’intera rosa ed Ancelotti sta rispondendo valorizzando diversi calciatori a sua disposizione. Unica pecca di questo inizio di stagione è stata l’eliminazione cocente daldi Champions League, nonostante fosse obiettivamente un gruppo molto complesso. Fatto sta che adesso i partenopei dovranno concentrarsi sull’Europa League e sul campionato che li vede al secondo posto con l’Inter a far paura alle spalle.TopLorenzo Insigne: nella nuova posizione più centrale studiata per lui da Ancelotti, sta rendendo alla ...