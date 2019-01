Top&Flop – L’exploit di Molinari nel golf e la delusione della Nazionale azzurra di

sportfair

(Di martedì 1 gennaio 2019) Dalla gioia dell’argento iridatofemminile di pallavolo alla parabola discentecarriera di Conor McGregor: i top ed i flop 2018 degli sport considerati ‘minori’ Il 2018 si sta per concludere ed è ora di tirare le somme nella vita come nello… sport! Quest’anno, costellato di eventi sportivi che ci hanno fatto patire (vedi l’assenzadi calcio dai Mondiali di Russia 2018), ma anche gioire (vedi l’argento delle azzurre ai Mondiali di pallavolo in Giappone), si sta per concludere ed occorre fare un bilancio sia in positivo che in negativo.Se il 2018 dei motori è stato caratterizzato in F1 dalla disfattaFerrari a favoreMercedes e in MotoGp dal trionfo di Marquez su tutti, per quanto riguarda gli sport considerati ‘minori’ (come boxe, sci,, atletica, ecc.) tanti sono stati ...