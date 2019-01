Tifoso ucciso | notte in carcere per capo ultras

Tifoso ucciso - Piovella : ‘Berardinelli investito da un’auto a bassissima velocità’ Da Ros ai pm : ‘Il Rosso ha deciso agguato’ : “Il Rosso ha detto ‘andiamo’ e io sono andato”. Luca Da Ros ha parlato e Marco Piovella, detto il “Rosso”, è finito dentro. E’ tra i primi tre ultrà arrestati dopo i fatti del 26 dicembre, ed è stato anche tra i primi a raccontare ai magistrati degli scontri scoppiati a due km dallo stadio di San Siro, a Milano, prima della partita tra l’Inter e il Napoli. Un agguato, quello preparato dagli ultras ...

Tifoso ucciso : chi è Piovella - il 'Rosso'. Tifoso e imprenditore : Leader dei Boys e figlio di buona famiglia, capo ultrà nerazzurro e 'Lighting Designer' nel settore dell'architettura della luce, il 'Rosso' in curva Nord a San Siro è il dottor Marco Piovella, con ...

Inter-Napoli - il padre del Tifoso ucciso : 'Chi lo ha investito si costituisca'. I tre ultrà restano in carcere : Lancia un appello Vincenzo Belardinelli, il padre del 39enne tifoso Daniele , travolto e ucciso da un veicolo durante gli scontri precedenti alla partita Inter-Napoli in via Novara il giorno di Santo ...

Tifoso ucciso : convalidati arresti. Attacco 'in stile militare' : Si sta verificando in queste ore la posizione di Marco Piovella punto di riferimento della tifoseria interista della Curva nord che ieri si è presentato spontaneamente in Questura - L'Attacco degli ...

