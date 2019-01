Terremoto | a Roma avvertita forte scossa In Abruzzo l' epicentro

Terremoto in Abruzzo - scossa di 4.2 avvertita fino a Roma : gente in strada : Una forte scossa di Terremoto è stata registrata nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 1 gennaio, tra Lazio e Abruzzo, di magnitudo 4.2 e con epicentro a Collelongo, in provincia de L'Aquila. Il sisma è stato avvertito in una vasta area per un raggio di circa 100 chilometri, da Avezzano a Sora e fino a Cassino e Frosinone.Continua a leggere