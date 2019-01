Tennis | Del Potro non recupera per gli Australian Open | Murray ok | italiani out

Tennis - Venus al via della stagione n. 25 con un successo sulla Azarenka : Venus Williams festeggia l'apertura del suo 25° anno agonistico da pro' vincendo nella seconda giornata del Wta Auckland Classic contro la bielorussa Victoria Azarenka. La 38enne americana si ...

Top&Flop ATP 2018 – Da Fognini a Kyrgios : promossi e bocciati del Tennis maschile : Top&Flop ATP 2018, l’Italia tennistica può sorridere al termine di questa annata, un po’ meno sorridenti invece Kyrgios e Rublev Il 2018 tennistico va in archivio ed il seeding ATP si proietta già ai tornei del nuovo anno, con un occhio di riguardo per gli Australian Open che apriranno l’annata degli slam. Prima di guardare al futuro però, è giusto dare un’occhiata anche a quanto accaduto nell’annata ...

Tennis - Murray festeggia la fine del 2018 su Instagram : 'Un anno di m...' : Un anno da lasciarsi alle spalle, in ogni senso: tra quelli che hanno già iniziato il conto alla rovescia, desiderosi che questo 2018 termini al più presto, c'è sicuramente Andy Murray, che non ha ...

Tennis : Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi escono di scena nell’ultimo turno delle qualificazioni a Doha ed a Pune : Niente da fare per Paolo Lorenzi e Gianluigi Quinzi impegnati nell’ultimo turno delle qualificazioni dell’ATP di Doha (Qatar) e di Pune (India). I nostri due portacolori, pur lottando, si sono dovuti arrendere al lituano Ricardas Berankis (n.117 ATP) e al canadese Felix Auger-Aliassime (n.109 ATP), di cui si parla un gran bene, essendo un classe 2000 di talento. Il senese è stato sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6 (4) in un ...

Tennis - Gianluigi Quinzi fuori dal main draw del Tata Open Maharashtra : sconfitto da Auger-Aliassime : Auger-Aliassime è stato il giustiziere di Gianluigi Quinzi nelle qualificazioni per il ‘Tata Open Maharashtra’ Sfuma l’obiettivo main draw per Gianluigi Quinzi al ‘Tata Open Maharashtra‘ (cemento, montepremi di 527.880 dollari) che si disputa nella località indiana di Pune. L’azzurro numero 146 del mondo si è dovuto arrendere nel round decisivo delle qualificazioni al ‘next gen’ canadese ...

Tennis - Bolelli si qualifica per il tabellone principale del ‘Tata Open Maharashtra’ : Simone Bolelli si è qualificato per il primo torneo del nuovo anno superando le qualificazioni del ‘Tata Open Maharashtra’ Simone Bolelli si qualifica per il tabellone principale del ‘Tata Open Maharashtra’ (cemento, montepremi di 527.880 dollari) che si disputa a Pune, in India. L’azzurro numero 145 Atp ha eliminato nelle qualificazioni l’autriaco n.184 del mondo, Sebastian Ofner, col punteggio di 7-6 ...

Pirlo - Cassano e le ragazze del Tennis : come è difficile dire addio allo sport : ANDREA PirloANTONIO CassanoROBERTA VINCIFRANCESCA SCHIAVONE FERNANDO ALONSOGIANLUIGI BUFFONCLAUDIO MARCHISIOANDRES INIESTAcome sia difficile dire addio allo sport che è stata la tua vita per almeno vent’anni ce lo spiegato Francesco Totti un paio di anni fa con quelle lacrime allo stadio Olimpico e un’ovazione che non si fermava, ma anche con un ultimo anno fatto di tira e molla in cui tanti gli dicevano che doveva smettere e lui voleva decidere ...

Mubadala World Tennis Championship – Djokovic cannibale : rimonta e batte Anderson nel ‘rematch’ della finale di Wimbledon : Novak Djokovic trionfa nella finale del Mubadala World Tennis Championship: il Tennista serbo supera Kevin Anderson e si aggiudica il torneo Dopo aver dominato la seconda metà della stagione, quella nella quale ha potuto giocare al massimo della su forma fisica di ritorno dall’operazione al gomito, Novak Djokovic ha lasciato poco o nulla agli avversari. Finals ATP a parte, nelle quali ha perso in finale contro un super Zverev, il ...

Tennis - il 2019 dell’Italia : tra conferme - consacrazioni attese e volti nuovi in campo femminile : L’anno che sta ormai volgendo al termine è stato incredibile per il Tennis italiano. In campo maschile si sono raggiunti traguardi che sembravano inarrivabili e anche tra le donne la sola Camila Giorgi ha contribuito a rendere il 2018 eccezionale con alcune straordinarie prestazioni. Si riparte dall’avere due italiani tra i primi venti del mondo: Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Il primo è la punta di diamante di tutto il Tennis ...

Tennis - Novak Djokovic ha reso nota la sua programmazione per i primi 6 mesi del 2019 : Novak Djokovic è pronto a dominare anche nel 2019 dopo aver chiuso in crescita nell’anno che sta per concludersi: la sua programmazione Novak Djokovic, n.1 del mondo, ha reso nota la lista dei tornei a cui prenderà parte nella prima metà del 2019. Per il 31enne di Belgrado il via all’Atp 250 di Doha il prossimo 31 dicembre e, a seguire: Australian Open (14-27 gennaio); Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo); Masters 1000 Miami ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il cui primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Australian Open 2019 : Richard Gasquet e Jozef Kovalík danno forfait per il primo Slam dell’anno : Arrivano i primi forfait in vista dei prossimi Australian Open di Tennis, programmati dal 14 al 27 gennaio 2019. Non vedremo scendere in campo a Melbourne, infatti, il francese Richard Gasquet (testa di serie n.26) e lo slovacco Jozef Kovalik (testa di serie n.85) per problemi fisici. In particolare, il 32enne transalpino già da qualche tempo è sofferente per una pubalgia che non gli ha concesso tregue. Una criticità, infatti, che lo ha ...

Top&Flop WTA 2018 – Da Halep a Sharapova : promosse e bocciate del Tennis femminile : Il 2018 si avvia verso la conclusione e le tenniste si preparano alla nuova stagione ripensando agli alti e bassi del 2018: chi sono state le promosse e le bocciate della stagione appena conclusa? La stagione tennistica è già finita da qualche settimana ed anche il 2018 si avvia verso la conclusione. Per tutti è tempo di bilanci, ci si guarda indietro per trarre le somme di un anno che per qualcuno è risultato dolce, per altri invece ...