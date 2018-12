Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Suso espulso - salta Supercoppa Italiana/ Gattuso : 'Perdiamo un uomo davvero importante' : L'espulsione di Suso pesa molto perché lo spagnolo salterà la Supercoppa Italiana. Il calciatore rossonero è stato ammonito due volte nella gara Milan Spal

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan : si gioca a gennaio! Data - programma - orario e tv : La Supercoppa Italiana 2018 di calcio si giocherà mercoledì 16 gennaio (ore 18.30) al King Abdullah Sports City Stadium di Jeddah (Arabia Saudita). Juventus e Milan si contenderanno il primo trofeo della stagione in questo insolito duello di metà stagione ben al di fuori dei nostri confini. Le due squadre, che torneranno in campo il 12 gennaio per gli ottavi di finale della Coppa Italia dopo la breve sosta invernale, andranno al caldo del Medio ...

Milan - Suso espulso : salta la Supercoppa Italiana con la Juventus : Prima il cartellino giallo per proteste per un fallo dubbio fischiato ai danni di Cutrone al minuto 79' che ha interrotto una potenziale occasione da gol per il Milan, poi una nuova ammonizione per un ...

Milan - che sciocchezza Suso : si fa espellere e salterà la Supercoppa Italiana : Milan che chiude il 2018 con un successo e 70 punti nell’anno solare, arriva però una notizia poco piacevole da Suso: il rosso lo inguaia! Milan vittorioso contro la Spal nell’ultima gara stagionale dei rossoneri, i quali dunque vanno in vacanza col sorriso dopo un periodo no. Chi non sorriderà sarà però Suso, espulso nel finale in maniera molto ingenua per un fallo su Valdifiori. Il calciatore spagnolo infatti sarà costretto a ...

Sosta invernale Serie A calcio - pausa di 3 settimane. Le date e il programma. In mezzo Coppa Italia e Supercoppa Italiana : Si ferma la Serie A, ma non si ferma il calcio Italiano: prima del 19 gennaio, giorno nel quale riprenderà il massimo campionato, ci saranno diversi appuntamenti importanti sui rettangoli verdi sparsi in giro per l’Italia (e non solo). Ad aprire le danze è la Coppa Italia, che vedrà svolgersi gli ottavi di finale tra il 12 e il 14 gennaio, tutti in orari differenti. Si continua, quindi, con la SuperCoppa Italiana, che nonostante si giochi ...

Juventus-Milan - Supercoppa Italiana 2018 : quando si gioca? Data - programma - orario e tv : Da qualche giorno è arrivata l’ufficialità: il primo trofeo della stagione, la Supercoppa Italiana 2018, si disputerà a Jeddah in Arabia Saudita il 16 gennaio. La Juventus, vincitrice dello Scudetto, e il Milan, finalista della Coppa Italia (sconfitti i rossoneri proprio dai ragazzi di Allegri nell’ultimo atto) si giocheranno il titolo al “King Abdullah Sports City Stadium”. Sarà il primo trionfo di Cristiano Ronaldo in ...

Supercoppa Italiana - la Junior Fasano cede al Pressano : Acqua&sapone Junior Fasano - Pressano : 22-24 , 12-12, Acqua&sapone Junior Fasano : Fovio, Palmisano, Radovcic , 2, , Venturi, Corcione , 2, , Angiolini , 3, , Pugliese , 1, , Bargelli, Bronzo , 3, , ...

Supercoppa Italiana : Milan vs Juventus il 16 gennaio : Il giorno in cui verrà disputata la partita valida per la 31A edizione della Supercoppa Italiana si avvicina inesorabilmente sempre più. Come accaduto nel 2016 si affronteranno nuovamente i campioni d'Italia della Juventus e gli sfidanti del Milan. Stavolta la partita calcistica verrà giocata il 16 gennaio in Arabia Saudita, alle ore 18:30 italiane, e per la precisione nella città di Gedda, al King Abdullah Sports City Stadium. Le due tifoserie ...

Supercoppa Italiana 2018 - Juventus-Milan/ La gara si giocherà il 16 gennaio a Gedda - IlSussidiario.net : La Supercoppa Italiana 2018, Juventus-Milan, si giocherà il 19 gennaio prossimo al King Abdullah Sports City Stadium negli Emirati Arabi a Gedda.

Supercoppa Italiana Juventus Milan - si gioca a Jeddah il 16 gennaio : Supercoppa Italiana, Juventus Milan IN ARABIA– Per la decima volta nella sua storia, la Supercoppa Italiana verrà assegnata all’estero. A soli due anni di distanza dall’ultima volta, si giocò a Doha con vittoria del Milan sulla Juventus ai rigori, la gara verrà disputata in territorio straniero: Jeddah (Arabia Saudita). Milan e Juventus torneranno a giocarsi la Supercoppa, con i […] L'articolo Supercoppa Italiana Juventus Milan, si gioca a ...

Supercoppa Italiana - Juventus-Milan il 16 gennaio in Arabia Saudita : La finale di Supercoppa Italiana Juventus-Milan si disputerà il 16 gennaio a Jeddah in Arabia Saudita. E' arrivata l'ufficialità attraverso un comunicato delle Lega Calcio: ''La gara per l'...

Milan e Juventus giocheranno la finale di Supercoppa Italiana il 16 gennaio in Arabia Saudita : La Lega Serie A ha comunicato che la finale di Supercoppa italiana si giocherà il 16 gennaio a Jeddah, in Arabia Saudita, nel “King Abdullah Sports City Stadium”. La partita, disputata da Milan e Juventus, si giocherà alle 20.30 locali (quando in

La Supercoppa Italiana si giocherà il 16 gennaio a Gedda : Adesso è ufficiale: la prossima Supercoppa italiana verrà assegnata a Gedda, in Arabia Saudita, il 16 gennaio 2019. In campo i campioni d'Italia della Juventus e il Milan , finalista della scorsa ...