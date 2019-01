Stranger Things 3 ha una data ufficiale | teaser e nuovo poster annunciano che il 4 luglio

«Stranger Things» : c’è la data di debutto della terza stagione : 1) Winona Ryder sempre e comunque2) I maglioni anni ’803) I meme di Erica Sinclair4) I poteri di Eleven5) I triangoli amorosi6) Gli hashtag dei fan7) L’Upside Down8) Il font del titoloIl 2019, in casa Netflix, è stato accompagnato da un primo quanto atteso annuncio. Stranger Things 3, terzo capitolo di una tra le più redditizie saghe che siano state create negli ultimi anni, debutterà online il 4 di luglio, giorno dell’Indipendenza americana. A ...

Un po' Pixels - un po' Stranger Things : Mandzukic salva il Natale a Pjanic & co : 'Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . ...

Stranger Things - ecco il video di Natale : Impacchettare i regali di Natale non è poi un’attività così noiosa se a farlo sono i protagonisti di una serie ormai culto come Stranger Things. Netflix ha infatti diffuso un video in cui i giovani attori della serie paranormale, tutti agghindati in improbabili maglioni festivi, si cimentano nell’incartare doni per i loro fan più sfegatati in tutto il mondo (a un certo punto vengono nominati persino “gli abitanti di ...

Stranger Things - ecco il videoe di Natale : Impacchettare i regali di Natale non è poi un’attività così noiosa se a farlo sono i protagonisti di una serie ormai culto come Stranger Things. Netflix ha infatti diffuso un video in cui i giovani attori della serie paranormale, tutti agghindati in improbabili maglioni festivi, si cimentano nell’incartare doni per i loro fan più sfegatati in tutto il mondo (a un certo punto vengono nominati persino “gli abitanti di ...

La Guerra Fredda in Stranger Things 3? Una serie di indizi lasciano pensare all’arrivo dei russi : Solo paranoie o un modo per stuzzicare i fan e i patiti di spionaggio? Fatto sta che la Guerra Fredda potrebbe essere al centro di Stranger Things 3. Mentre i fan attendono con ansia la messa in onda del nuovo capitolo della serie in onda, molto probabilmente, a fine primavera/inizio estate del 2019, qualcuno si diverte a disseminare indizi o, semplicemente, rivelare cose che non avrebbe dovuto per poi tornare sui propri passi. Al centro ...

Netflix presenta in Brasile le novità : torna 'Stranger things' : In occasione del Brazil Comic Con Netflix ha presentato nuove serie e grandi rinnovi con teaser, trailer e molto altro. LE SERIE . THE UMBRELLA ACADEMY , 15 febbraio 2019, . E' una nuova serie tratta ...

Stranger Things 3 : i promo e i teaser rilasciati fino ad ora (VIDEO) : Stranger Things 3 promo & news – Inizia il countdown per tutti i fan di Hawkins, in attesa di scoprire le nuove avventure di Undy e tutti gli altri piccoli protagonisti. Sbarcheremo questa volta nell’85, dove troveremo una cittadina profondamente cambiata in alcune dinamiche. Il focus riguarderà gli esperimenti che hanno coinvolto Undy? Può essere. I promo di Stranger Things 3 ci mostrano alcune anticipazioni ...

Stranger Things 3 : rilasciato il primo teaser trailer : Netflix ha rilasciato online il teaser trailer della terza stagione di Stranger Things, in programma per l'estate 2019. Il videoclip è una semplice sequenza dei titoli degli episodi, mostrati mentre scorre l'intro della serie con l'immancabile tema creato dai Survive. I titoli sono: Suzie, mi ricevi? Incubi Il caso della bagnina scomparsa La sauna L’origine Il compleanno Il morso La battaglia di Starcourt Sono otto, come annunciato prima delle ...

Strangers Things - ecco i titoli degli 8 episodi della terza stagione : “Nell’estate del 1985 l’avventura continua”, è la promessa che emerge dal nuovo teaser di Stranger Things. Il brevissimo montaggio grafico anticipa le atmosfere della terza stagione, confermando la sua partenza nel 2019. Dopo il periodo di Natale nel primo ciclo di episodi e Halloween nel secondo, il terzo ciclo si concentrerà dunque sul periodo estivo, dando un nuovo contesto alle imprese dei ragazzini di Hawkins alle prese con le ...

«Stranger Things 3» : il primo teaser e le prime indiscrezioni : 1) Winona Ryder sempre e comunque2) I maglioni anni ’803) I meme di Erica Sinclair4) I poteri di Eleven5) I triangoli amorosi6) Gli hashtag dei fan7) L’Upside Down8) Il font del titoloQuasi 600mila visualizzazioni in appena otto ore. È l’ennesimo record battuto da Stranger Things, gallina dalle uova d’oro dell’universo Netflix, capace di risvegliare l’amore per gli anni Ottanta e il coraggio di ragazzini imberbi contro un ...

Stranger Things 3 debutta nell’estate del 2019 : un teaser annuncia i titoli degli otto episodi della nuova stagione : Stranger Things 3 ha finalmente una data di debutto o, almeno, un periodo in cui i nuovi episodi della serie sbarcheranno su Netflix. Alcuni pensavano che fossero i primi mesi del 2019 ad ospitare il nuovo mostro e le nuove storie dei ragazzini di Hawkins ma sembra che così non sarà visto che il debutto è atteso per la prossima estate. Al momento non c'è una data ufficiale ma è bastato il teaser pubblicato qualche ora fa da Netflix a chiarire ...

The Game Awards 2018 : la terza stagione di Stranger Things avrà un videogioco ufficiale : L'attesissima terza stagione di Stranger Things, la serie TV prodotta da Netflix e ambientata negli anni 80 dello sci-fi televisivo, avrà un videogioco dedicato.il nuovo gioco di Stranger Things seguirà la storia della prossima stagione, e possiamo anche vederne il trailer, il quale è stato lanciato proprio in occasione dei The Game Awards 2018.Stranger Things 3: The Game sarà un gioco d'azione in visuale top-down in 16 bit e permetterà ai ...

The Game Awards 2018 : la terza stagione di Stranger Things avrà il videogioco ufficiale : L'attesissima terza stagione di Stranger Things, la serie TV prodotta da Netflix e ambientata negli anni 80 dello sci-fi televisivo, avrà un videogioco dedicato.il nuovo gioco di Stranger Things seguirà la storia della prossima stagione, e possiamo anche vederne il trailer, il quale è stato lanciato proprio in occasione dei The Game Awards 2018.Stranger Things 3: The Game sarà un gioco d'azione in visuale top-down in 16 bit e permetterà ai ...

Anche Lucas di Stranger Things parla di Spelacchio : È già stato ribattezzato Spelacchio 2 l'albero di Natale romano che verrà acceso l'8 dicembre, Anche se con quello targato 2017 non c'entra molto. Il primo albero dell'amministrazione Raggi nella sua ...