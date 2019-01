Storica svolta in Sudafrica | introdotto il salario minimo

Personale ATA - svolta Storica : stabilizzazione Lsu approvata : Per il Personale ATA della scuola arriva la svolta storica: l’emendamento dello stop agli appalti di pulizia esterni è stato approvato. Ciò significa che circa 12 mila Lsu che attualmente lavorano presso ditte e cooperative esterne verranno stabilizzati e faranno parte del mondo ATA tutti gli effetti. Stop appalti di pulizia: emendamento approvato La notizia tanto attesa arriva in nottata. A darne l’annuncio sono stati Alessandro ...

Svolta Storica per Microsoft : pronta a dismettere Edge per Chromium [Rumor] : Microsoft, dopo l’avventura decennale con Internet Explorer, ha deciso di sviluppare nel 2015 un nuovo browser appositamente realizzato per Windows 10 ossia Edge con un rinnovato motore di rendering riscritto totalmente da zero. Con il passare di questi ultimi anni, Edge è migliorato tantissimo grazie ai continui aggiornamenti che lo hanno reso molto performante, poco influente sulla batteria e soprattutto sicuro contro i malware e gli ...

F1 - svolta Storica per la Ferrari : nel prossimo Mondiale la scuderia cambierà… denominazione : Nella entry list ufficiali resa nota dalla Federazione Internazionale, il team di Maranello si chiamerà ‘scuderia Ferrari Mission Winnow’ svolta storica per la Ferrari in vista del prossimo Mondiale 2019, il team di Maranello infatti cambierà denominazione. Secondo quanto riportato sulla entry list pubblicata dalla FIA, il nome completo sarà ‘scuderia Ferrari Mission Winnow’, sponsor già piazzato sulle proprio ...

Petrolio in rally. Svolta Storica : il Qatar lascia l'OPEC : E' un giorno memorabile: il Qatar dice addio all'OPEC . Notizia che provoca immediate reazioni su mercati internazionali dove il prezzo del Petrolio è rimbalzato con decisione di oltre il 4-5% . Le ...

Matteo Salvini - svolta Storica per la Lega : conquista anche Napoli : Prendere Napoli per prendersi il Sud. Matteo Salvini sta giocando una partita decisiva per le sorti anche nazionali della Lega: sottrarre, almeno in parte il Meridione d'Italia, ai 5 Stelle. nel ...

Pallone d'oro - l'Equipe conferma la Storica svolta : sarà di Mbappè - Varane o Modric : Mbappè , Varane e Modric . Tre nomi che ronzano da tempo intorno al Pallone d'oro , tra indiscrezioni che filtrano dalla Francia e mezze conferme dai conteggi delle schede. Mancano due settimane alla ...

Merkel - svolta Storica : dopo 18 anni lascerà la guida della Cdu : dopo il flop nelle elezioni in Baviera e il risultato deludente in Assia, la cancelliera Angela Merkel sta per compiere un clamoroso passo indietro: dopo 18 anni non si candiderà più alla guida della Cdu....

Tour de France 2019 - ASO chiede di vietare i misuratori di potenza! Svolta Storica alla Grande Boucle? : Il Tour de France 2019 potrebbe essere quello delle grandi rivoluzioni visto che il direttore Christian Prudhomme ha ufficialmente chiesto all’UCI di vietare l’utilizzo dei misuratori di potenza durante la corsa. Si tratta di una decisione che stravolgerebbe le logiche del ciclismo moderno, così attaccato all’impiego di questi strumenti per regolare lo sforzo degli atleti e pilotarne il rendimento durante le varie tappe. ASO ...