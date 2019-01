STASERA IN TV | i programmi televisivi di martedì 1° gennaio 2019

STASERA in tv - tutti i film e i programmi in onda il 1 gennaio 2019 : Dalle reti Rai a Mediaset, da La7 al digitale terrestre: ecco cosa vedere Stasera in tv in prima serata

Programmi TV di STASERA - martedì 1 gennaio 2019. Su Canale5 «Sing» : Sing Rai1, ore 21.25: Danza con me Danza, arte, musica, eccellenza italiana: torna Danza con me, il grande show di Roberto Bolle. L’Étoile porta nuovamente la danza in prima serata con uno show che torna ad unire ballo e contemporaneità, classicità e innovazione, arte e ironia. Centrale in questa edizione l’elemento narrativo che arricchisce la danza con storie e racconti: una “danza parlata” che si avvale della collaborazione ai ...

STASERA in tv : programmi - film del 3 gennaio : Spivet è un bambino prodigio di 10 anni, appassionato di scienza e inventore in erba, che vive nel Montana con la sua famiglia. Rai3 , dalle ore 21.05. il film di azione Anacleto L'agente segreto . ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di lunedì 31 dicembre 2018 : Insieme ai nostri auguri di buon anno, eccovi una panoramica sui programmi tv dell’ultima sera del 2018: Su Rai 1 Amadeus è alla guida della tradizionale kermesse di S. Silvestro L’anno che verrà, in diretta da Matera. Rai 2 propone l’animazione Hotel Transylvania 2 (Usa, 2015). Rai 3 dedica la serata al 42° Festival del Circo di Montecarlo. Su Canale 5 alle ore 20.50 Federica Panicucci conduce Capodanno in musica in diretta da Bari. ...

STASERA in tv lunedì 31 dicembre 2018 - programmi tv notte di Capodanno : Sport in tv . Seconda serata F ilm . L'aspirante ballerino Billy Elliot su LA5 , ch30, alle 22:40; Facciamola finita su Rai 4 , ch21, alle 22:50; Bandolero! con James Stewart, Dean Martin, ...

STASERA IN TV " Film e Programmi 31 dicembre 2018 - : ...42 TG5 Anticipazione 19:43 The Wall 19:57 Tg5 prima pagina 20:00 Tg5 20:24 Meteo.it 20:25 Discorso di fine anno del Presidente della Repubblica 20:50 Capodanno in musica Italia 1 19:00 Sport Mediaset ...

Programmi TV di STASERA - lunedì 31 dicembre 2018. Musica - Circo e Cinema per San Silvestro : Hotel Transylvania 2 Rai1, Rai2, Rai3, Canale5, La7, Tv2000, SkyTg24, RaiNews: ore 20.30: Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Dal Palazzo del Quirinale il consueto appuntamento con il messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rai1, ore 21.00: L’Anno che verrà Torna il grande spettacolo del Capodanno di Rai1. Sarà Matera, Capitale Europea della Cultura 2019, la cornice de L’Anno che ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di domenica 30 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv di STASERA, domenica 30 dicembre 2018: Rai 1 programma il film Se Dio vuole (Italia, 2015) con Marco Giallini e Alessandro Gassman. Rai 2 trasmette la commedia Principe azzurro cercasi (Usa, 2004) con Anne Hathaway e Julie Andrews. Su Rai 3 ultimo appuntamento stagionale con I Dieci Comandamenti, condotto da Domenico Iannacone. Canale 5 dedica la serata alla seconda stagione della serie Victoria con Jenna ...

Programmi TV di STASERA - domenica 30 dicembre 2018. Su Canale 5 l’episodio speciale che chiude la seconda stagione di Victoria : Victoria 2 Rai1, ore 21.25: Se Dio vuole Film del 2015, di Edoardo Falcone, con Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Laura Morante, Ilaria Spada, Edoardo Pesce. Trama: Tommaso è uno stimato cardiochirurgo inaridito dagli anni e dalla carriera. Il suo lungo matrimonio con Carla, una donna un tempo piena di ideali, è ormai sfiorito. La coppia ha due figli: Bianca e Andrea. Contro la volontà paterna, Bianca, superficiale e priva di interessi, ha ...

STASERA in tv : programmi tv di domenica 30 dicembre 2018 : ... con Gary Sinise, Charlize Theron, su Cine Sony , ch55, alle 21; Last Knights con Clive Owen, Morgan Freeman, su Rai 4 , ch21, alle 21:05; Seguendo una stella su LA5 , ch30, alle 21:10; Cronaca ...

Programmi TV di STASERA - sabato 29 dicembre 2018. Su Rai 2 Big Hero 6 : Big Hero 6 Rai1, ore 21.25: Non c’è più Religione Film del 2016, di Luca Miniero, con Claudio Bisio, Alessandro Gassman e Angela Finocchiaro. Trama: Portobuio è una piccola isola del Mediterraneo, “spaccata” a metà: da una parte gli italiani che ci sono nati e che non fanno più figli, dall’altra, invece, i magrebini che a Portobuio sono arrivati da qualche anno e che sono la parte “viva” dell’isola. Tra le due comunità non corre buon ...

STASERA IN TV - i programmi televisivi di sabato 29 dicembre 2018 : Ecco una panoramica dei programmi tv di STASERA, sabato 29 dicembre 2018: Su Rai 1 la prima serata è occupata dalla commedia Non c’è più religione (Italia, 2016) con Claudio Bisio, Elena Sofia Ricci e Alessandro Gassman. Rai 2 propone l’animazione Big Hero 6 (Usa, 2014). Rai 3 dedica la serata al film C’era una volta in America (Usa, 1984) con Robert De Niro e James Woods. Canale 5 trasmette lo spettacolo Io e Lucio: Dalla-Morandi, l’omaggio di ...

STASERA in tv : programmi tv di sabato 29 dicembre 2018 : ... alle 15 Lazio-Torino su SKY SPORT , canale 252 satellite, ; Udinese-Cagliari su SKY SPORT , canale 253 satellite, 384 digitale, ; Sassuolo-Atalanta su SKY SPORT , canale 254 satellite, 385 digitale, ...