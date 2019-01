Spray al peperoncino al ' concertone' di Pratonevoso | anche una bimba tra i 12 intossicati

Pratonevoso - Spray al peperoncino utilizzato durante il concerto con 15mila persone. Una decina di intossicati - sfiorata la tragedia : spray al peperoncino è stato sparso tra la folla che seguiva il "concertone" di Capodanno a Pratonevoso, fra le montagne del monregalese, durante i festeggiamenti di Capodanno. Nello...

In disco con Spray peperoncino - denuncia : ANSA, - REGGIO EMILIA, 1 GEN - Nello zaino due coltelli di oltre venti centimetri, nel giubbotto uno spray al peperoncino. E' quanto hanno trovato i carabinieri della stazione reggiana di Albinea ...

Bloccato con lo Spray al peperoncino - dopo aver dato in escandescenza : condannato a 2 anni : Il giudice ha convalidato l'arresto di Lucio Giannuzzi ed ha accolto la richiesta di patteggiamento avanzata dal suo legale.

Straniero drogato e seminudo cerca di violentare una 18enne : fermato con lo Spray al peperoncino : Si è fermato in mezzo alla strada, seminudo, con le braccia alzate come se avesse bisogno d'aiuto e quando una ragazza ha accostato l'auto per soccorrerlo lui l'ha trascinata fuori, l'ha picchiata e ...

Fuochi sì - fuochi no e Spray al peperoncino : ecco come funziona città per città : ... dove l'ordinanza del Comune vieta anche il consumo di bevande in contenitori di vetro; il divieto varrà in tutti i luoghi dove si svolgeranno gli spettacoli la notte del 31 dicembre, a partire da ...

Roma - allarme Spray al peperoncino in discoteche e Concertone : varchi e metal detector : Allerta locali notturni. Per Capodanno, dopo la tragedia di Corinaldo, è questa la priorità di chi dovrà vigilare sugli eventi di lunedì notte nella Capitale, sul litorale e nell'hinterland. Decine le ...

Capodanno : vietato l'utilizzo dello Spray al peperoncino in diverse città ma non a Roma : Come ogni anno ci si prepara a festeggiare il Capodanno e questa volta alle misure antiterrorismo si aggiungono i divieti allo spray urticante, dopo la nota tragedia in discoteca a Corinaldo in cui hanno perso la vita alcune persone. Il divieto ad utilizzare lo spray al peperoncino Anche quest'anno in tutte le principali città italiane si organizzano eventi in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. In occasione dei prevedibili ...

Capodanno - scatta stop Spray peperoncino : ANSA, - ROMA, 29 DIC - Botti, misure anti-terrorismo e quest'anno, dopo la strage nella discoteca di Corinaldo, spray al peperoncino sorvegliato speciale per il Capodanno. Da Torino a Milano, da ...

Capodanno blindato : stop Spray al peperoncino - limitazioni per i botti e misure antiterrorismo : Da Nord a Sud i Comuni hanno emesso ordinanze per festeggiamenti in sicurezza. Varchi per entrare in piazza Castello a Torino. Divieto di contenitori di vetro quasi ovunque, multe fino a 500 euro. Roma in controtendenza sulle bombolette. La sindaca Raggi non le proibisce:...

Spruzza Spray peperoncino su vaporetto : ANSA, - VENEZIA, 28 DIC - Un uomo di circa 60 anni ha Spruzzato, senza alcun motivo, un getto di spray al peperoncino sul volto di un marinaio di un vaporetto di linea a Venezia. L'uomo, conosciuto ...

Venezia - Spray al peperoncino contro il marinaio del vaporetto : Venezia Un marinaio di Actv, l'azienda dei trasporti di Venezia, è stato aggredito venerdì poco dopo le 16 con lo spray al peperoncino. L'episodio è avvenuto all'imbarcadero delle Zattere, dove un ...