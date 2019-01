Sportiva e dallo sguardo penetrante | Susanna Giovinardi | è lei la “prima Miss dell’anno”

sportfair

: Lubiana, via alla cittadella sportiva progettata dallo studio Lorenz - il_piccolo : Lubiana, via alla cittadella sportiva progettata dallo studio Lorenz - MegliodinienteR : Scopri di cosa tratta la nostra petizione per la giustizia sportiva legata a quella ordinaria e per la cancellazion… -

(Di martedì 1 gennaio 2019)Italia: è una studentessa romana la primadel 2019. Tutto suAbituata a fare sport fin da bambina, non a caso la mamma è insegnante di educazione fisica e maestra di tennis, si allena per ore ogni giorno e partecipa a tornei internazionali. Studentessa, occhi verdi e capelli castani, alta un metro e 80 centimetri:Giovanardi è la ragazza che inaugura con il suo nomeItalia 2019, ottantesimo anniversario del concorso, ed è lei la ‘Primadell’Anno’, titolo che riporta alla mente Miriam Leone che ha cominciato proprio così la sua carriera in un giorno di gennaio del 2008.Romana dell’Eur, 19 anni, diplomata, iscritta alla facoltà di Scienze Motorie all’università telematica Uni Pegaso, Giovanardi è unache si distingue per la sua altezza e le sue splendide forme. Gioca a tennis a livello agonistico ...