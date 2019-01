Blastingnews

: Spoiler spagnoli Una Vita: Casilda si allontana da Ceferino, Lolita litiga con Antonito - Anthony56776785 : Spoiler spagnoli Una Vita: Casilda si allontana da Ceferino, Lolita litiga con Antonito - zazoomblog : Spoiler spagnoli Una Vita al 4-1-2019: Telmo lascia Lucia per sempre - #Spoiler #spagnoli #4-1-2019: #Telmo - zazoomblog : Spoiler spagnoli Il Segreto: Fernando Mesia lotta tra la vita e la morte - #Spoiler #spagnoli #Segreto: #Fernando -

(Di martedì 1 gennaio 2019) Nuovo spazio incentrato sulle anticipazioni della soap opera spagnola “Una” ambientata nel piccolo quartiere di Acacias 38. Negli episodi che andranno in onda sull’emittente televisiva La 1 TVE fino al 4 gennaio 2019Escolano farà un passo indietro dimostrando di non aver ancora superato il lutto del suo defunto marito Martin Enraje. In particolare la domestica, dopo essersi scambiata un bacio con una vecchia conoscenza della cognata di Maria Luisa, dirà chiaramente al diretto interessato, ovvero a, di non provare nulla per lui.Casado invece perderà le staffe a causa dei Palacios che prenderanno delle decisioni sul suo matrimonio consenza il suo consenso.Unasi lasciano, Lucia stanca di mentire a Susana e Rosina Glidegli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere dal 31 dicembre al 4 gennaio 2019 ci ...