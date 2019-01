Slittino | Coppa del Mondo Koenigssee 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Slittino - Coppa del Mondo Koenigssee 2019 : i convocati dell’Italia. Torna il doppio Nagler/Malleier : Torna, con l’inizio del 2019, la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale che si era concessa un periodo di pausa in concomitanza con le festività natalizie. Si riparte, dopo un tris di gare in Nordamerica, dall’Europa, precisamente da Koenigssee, in terra teutonica. Gare in programma da venerdì 4 gennaio a domenica 6, con il team relay a chiudere il week-end. Sono dieci gli italiani convocati dal direttore tecnico Armin ...

Slittino – Coppa del Mondo : i convocati e il programma del fine settimana : Nagler torna in Coppa del Mondo: a Königssee gareggerà nel doppio con Malleier, convocati anche Emanuel Rieder e Kainzwaldner, confermati Rieder/Rastner e i quattro atleti del singolo Ivan Nagler torna in Coppa del Mondo. Dopo aver saltato le tre tappe in Nord America, il 19enne fa parte dell’elenco dei dieci convocati disposto dal direttore tecnico Armin Zöggeler per la tappa di Königssee che si terrà dal 4 al 6 gennaio: settimo ...

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista della ripresa della Coppa del Mondo. Nazionale a ranghi completi - chiamati 17 azzurri : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un allenamento sulla pista di Nova Ponente, che chiuderà l’anno solare 2018: la seduta si terrà infatti dalle 9 alle 12 di domani, lunedì 31 dicembre. Si tratta del primo ritrovo dopo i campionali italiani disputati a Funes. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian ...

Slittino - Coppa del Mondo 2018-2019 : soliti alti e bassi per Dominik Fischnaller. Che crescita per Andrea Voetter : Quattro tappe, una in Austria e tre in Nordamerica, e sei gare (si sono disputate due volte le sprint). Si è conclusa la prima parte di stagione per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: in casa Italia si sono alternate prestazioni eccezionali a performance deludenti. Da sottolineare però che tradizionalmente la Nazionale guidata da Armin Zoeggeler (anche quando in pista c’era proprio il Cannibale) ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : nelle prove sprint successi per Repilov - Geisenberger e Eggert/Benecken nel doppio : Le tre prove sprint odierne hanno chiuso la tappa di Lake Placid valevole per la Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. Vittorie per Roman Repilov nella gara maschile, Natalie Geisenberger tra le donne, e per Toni Eggert e Sascha Benecken nel doppio. Andiamo a vedere come sono andate le cose sulla pista statunitense. Nella prova sprint maschile (che non ha visto al via Wolfgang Kindl, squalificato ieri dopo il controllo del peso del suo Slittino) ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Dajana Eitberger trionfa - tripletta tedesca. Sandra Robatscher decima : Terza vincitrice diversa nelle cinque prove disputate nella Coppa del Mondo di Slittino per quanto riguarda il singolo femminile. Non cambia però la bandiera: anche a Lake Placid, nell’ultima giornata di gare di questo 2018, a trionfare è la Germania. Un dominio assoluto per la nazionale teutonica che timbra tutto il podio: ennesima tripletta, a festeggiare è Dajana Eitberger. Per la 27enne nativa di Ilmenau arriva la quarta vittoria in ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018-2019 : l’Italia si esalta a Kuehtai. Vincono Lanthaler e Gruber : Inizio scoppiettante, come di consueto, per la Nazionale italiano di Slittino su pista naturale nella prima tappa di Coppa del Mondo svoltasi tra ieri ed oggi in quel di Kuehtai: arrivano subito cinque podi con tre vittorie nelle quattro gare disputate. Al femminile si esaltano Evelin Lanthaler e Greta Pinggera, che proseguono la loro personale sfida tra connazionali: la detentrice della sfera di cristallo batte la campionessa del Mondo per 19 ...

Slittino su pista naturale - Coppa del Mondo 2018 : in testa Pigneter/Clara a Kuehtai dopo la prima manche del doppio : È iniziata, con un piccolo antipasto, la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale 2018-2019: a Kuehtai, in Austria, si è disputata la prima manche per quanto riguarda il doppio. Domani in programma tutte le altre prove: singolo maschile, singolo femminile e seconda manche del doppio. In testa troviamo gli azzurri Patrik Pigneter e Florian Clara che, con il tempo di 30″03, sono al comando a pari merito con i padroni di casa Rupert ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Eggert/Benecken dominano - battuti Wendl/Arlt : I più attesi non hanno deluso le aspettative. A Lake Placid, nella quarta tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale, ad imporsi nel doppio sono i teutonici Toni Eggert e Sascha Benecken. Per la coppia detentrice della sfera di cristallo arriva il successo numero 29 nel massimo circuito internazionale, addirittura la settima sul catino statunitense, uno dei più amati. Per quanto riguarda la giornata odierna per la vittoria non ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : vince Roman Repilov davanti a Ludwig e Egger - squalificato Kindl - indietro gli italiani : Il russo Roman Repilov si aggiudica la tappa di Lake Placid, Stati Uniti, della Coppa del Mondo di Slittino 2018/19. La sorpresa di giornata, però, è arrivata già al termine della prima discesa. Il dominatore di questa prima fase della Coppa del Mondo, l’austriaco Wolfgang Kindl, infatti, è stato squalificato dopo il controllo del peso della sua slitta. Il limite massimo, infatti, è stato superato, per cui per il 30enne nato a Innsbruck è ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : Sandra Robatscher e Fabian Mallaier si qualificano dalla Nations Cup : Scattata la tappa della Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale in quel di Lake Placid con la Nations Cup, la prova che qualifica alle gare del week-end. Avanzano i due azzurri impegnati: Sandra Robatscher è decima tra le donne, Fabian Malleier sedicesimo al maschile, entrambi saranno in gara domani e domenica. A vincere le prove odierne sono stati la russa Viktoria Demchenko ed il lettone Inars Kivlenieks. Ordine d’arrivo singolo ...

Slittino - Coppa del Mondo Lake Placid 2018 : a Lake Placid l’ultima tappa dell’anno - Andrea Voetter per sorprendere? : Terza ed ultima tappa per la trasferta nordamericana per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale 2018-2019: il massimo circuito internazionale si sposta in quel di Lake Placid, località frequentata abitualmente dagli slittinisti. Siamo all’ultimo appuntamento di quest’anno, poi si ritornerà in gara nel 2019. Il programma prevede singolo maschile e doppio nel pomeriggio italiano di sabato, singolo donne e ...

Slittino - Pigneter non ha dubbi : “voglio tornare a vincere la Coppa del Mondo nel singolo” : L’atleta azzurro ha parlato in vista della Coppa del Mondo di Slittino, sottolineando la propria incommensurabile voglia di vincere Il conto alla rovescia sta per terminare. Sabato 15 dicembre a Kühtai comincia la Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Gli atleti hanno dovuto aspettare due settimane in più rispetto a quanto inizialmente programmato, ma ora sono pronti a tornare alle gare. A partire da Patrick Pigneter, ...

Slittino - Coppa del Mondo Calgary 2018 : Andrea Voetter è pronta a salire sul podio - buoni segnali da Kevin Fischnaller : Terza tappa per quanto riguarda la Coppa del Mondo di Slittino su pista artificiale e, nonostante non si arrivato il podio per la Nazionale italiana, non mancano le buone notizie per i colori azzurri. Sul catino canadese di Calgary, che ha ospitato le Olimpiadi invernali nel 1988, sono arrivati due eccellenti piazzamenti che possono far guardare avanti con il sorriso ad Armin Zoeggeler ed il suo staff. La migliore prestazione l’ha regalata ...