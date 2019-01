Sky Cinema Shrek HD con la saga dedicata al simpatico orco verde

I Delitti del BarLume - stasera su Sky Cinema «Hasta pronto Viviani!» : Dopo Il Battesimo di Ampelio, la prima delle nuove storie de I Delitti DEL BarLume,arriva a Capodanno il secondo appuntamento con l’ormai familiare e a volte letale provincia toscana della serie di gialli a tinte...

Martedi 1 Gennaio sui canali Sky Cinema HD : I delitti del BarLume - Hasta Pronto Viviani | PRODUZIONE ORIGINALE SKYDodicesima commedia targata Sky, tratta dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi, con Filippo Timi. Mentre Massimo e' sparito in Argentina, l'omicidio di un latitante sconvolge Pineta.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Nelle piaghe del tempoOprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine in un classico fantasy sull'adolescenza targato Disney. Un trio di ragazzini viaggia ...

Sky Cinema propone un intero canale popolato da oltre 100 film crime : Atmosfere misteriose, affari sporchi, rapine e sparatorie, malavitosi e gangster, pirati informatici e maniaci omicidi, poliziotti buoni e cattivi, avvocati volitivi o dalla moralità incerta, questi e molti altri ingredienti fanno parte di uno dei generi Cinematografici più amati sia dal pubblico femminile sia maschile. Dal 31 dicembre al 31 gennaio Sky Cinema propone un intero canale (epg 305, re-brand di Sky Cinema Max +1) ...

Lunedi 31 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Nelle pieghe del tempoOprah Winfrey, Reese Witherspoon e Chris Pine in un classico fantasy sull'adolescenza targato Disney. Un trio di ragazzini viaggia nello spazio per ritrovare un astrofisico scomparso. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Tre manifesti a Ebbing, MissouriMildred...

Domenica 30 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Tre manifesti a Ebbing, Missouri Mildred Hayes non si da' pace. Madre di Angela, una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri, Mildred ha deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto e a consegnarle il colpevole. Dando fondo ai risparmi, commissiona tre manifesti...

Sabato 29 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Il sole a mezzanotte - Midnight Sun A dieci anni di distanza dalla sua fuga in Occidente, un incidente aereo riporta in Russia un famoso ballerino. Il Kgb ne approfitta per inscenare a livello internazionale la parabola del "figliol prodigo" e fa di tutto per convincere il danzatore a restare in Patria: gli fa reincontrare Galina, l'antico amore, e...

Venerdi 28 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Red Sparrow Un adattamento del libro di spionaggio di Jason Matthews, i cui diritti Cinematografici sono stati comprati dalla 20th Century Fox con un assegno a 7 cifre. Il libro e' ambientato nella Russia contemporanea, e racconta la storia dell'agente segreto Dominika Egorova che lotta per sopravvivere nella burocrazia di ferro dell'intelligence post-sovietica. Contro la sua volonta' diventa un "Sparrow", un agente addestrato alla seduzione, ...

Giovedi 27 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : La ruota delle meraviglie - Wonder WheelWoody Allen dirige Justin Timberlake e Kate Winslet in una storia di amore e gelosia che racconta le vicissitudini di una cameriera disillusa sullo sfondo della New York anni 50. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale...

Mercoledi 26 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Wonder Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora Halloween. Perche' e' l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non e' mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma e' tempo ...

I Delitti del BarLume - su Sky Cinema a Natale e Capodanno due nuovi episodi : Torna a Natale la divertente, ormai familiare e a volte letale provincia toscana raccontata da I Delitti DEL BarLume, la serie di gialli a tinte comedy produzione originale Sky realizzata con Palomar dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi editi da Sellerio Editore. Due...

Martedi 25 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : I Delitti del BarLume - Il battesimo di Ampelio | PRODUZIONE ORIGINALE SKY Undicesimo film targato Sky tratto dal mondo dei romanzi di Marco Malvaldi. Il neoarrivato Beppe e il commissario Fusco...

Lunedi 24 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : The Greatest Showman Hugh Jackman, Michelle Williams e Zac Efron nel musical vincitore del Golden Globe. La storia del pioniere dell'intrattenimento P.T. Barnum che nell'America dell'800 creo' il suo circo. (SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Peter RabbitL'irriverente personaggio...

Domenica 23 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Peter Rabbit L'irriverente personaggio creato da Beatrix Potter e' il protagonista di una fantastica avventura in live action che vede l'astuto coniglio alle prese con un burbero vicino di casa.(SKY Cinema UNO HD ore 21.15/canale 301) Ma tu che segno 6?Carlo e' un industriale ipocondriaco che ha...

Sabato 22 Dicembre sui canali Sky Cinema HD : Ma tu di che segno 6?Carlo e' un industriale ipocondriaco che ha l'esclusiva dei servizi fotografici scattati al pontefice. Quando viene convocato a Roma dal Vaticano si mette in viaggio sfidando la paura dei contagi. Saturno e' un tecnico specializzato nell'installare parabole e terrorizzato dalle...