Situazione Meteo | Aria Fredda verso l’Italia

Meteo - sarà un Natale pazzo : ecco che cosa ci aspetta. La Situazione ora per ora : sarà una vigilia di Natale decisamente mite, almeno al Centrosud. Le previsioni Meteo per domenica 23 e lunedì 24 dicembre sono concordi nel delineare un quadro Meteorologico caratterizzato da tempo stabile, con temperature decisamente sopra la media. Merito dell’anticiclone di origine subtropicale che abbraccia l’Europa occidentale, interessando anche gran parte dell’Italia. Con il sole e le temperature che lievitano (fino a ...

Meteo : arriva la neve sull’Italia anche in pianura. La Situazione dalle prossime ore : arriva il maltempo. Saranno giorni caratterizzati da freddo intenso e neve sul nostro paese. Al Nord: nuovo peggioramento da ovest con fenomeni sparsi, nevosi fino a quote molto basse, localmente anche al primo mattino poi in rialzo. Attese nevicate su Torino, Asti, Alessandria, Milano, Pavia, Monza, Lodi, Piacenza e Parma. Al Centro: bel tempo in giornata, verso sera nubi in aumento su Sardegna e Toscana con qualche pioggia, in nottata peggiora ...

Bologna-Milan - gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni meteo : la Situazione : La copiosa nevicata di ieri aveva messo in allarme in vista del match di questa sera, ma oggi è spuntato il sole a Bologna dunque la partita con il Milan non è a rischio Bologna-Milan si giocherà regolarmente, sul capoluogo emiliano è spuntato oggi il sole che ha sciolto in parte la neve caduta nella giornata di ieri. Un’ottima notizia per le due squadre, decise a scendere sul terreno di gioco con l’obiettivo di prendersi tre ...

Bologna-Milan - nevicata copiosa sulla città emiliana : la Situazione Meteo in vista della gara : Bologna-Milan si giocherà domani sera allo stadio Dall’Ara, le condizioni meteorologiche non saranno delle migliori per un evento calcistico Domani sera allo stadio Dall’Ara andrà in scena Bologna-Milan, gara che chiuderà la giornata di campionato in Serie A. sulla città emiliana si è abbattuta in queste ore un’ondata di freddo con temperature attorno allo zero e violente nevicate che hanno imbiancato le strade, circa 10 ...

Allerta meteo - vento e burrasca pronti a colpire il paese. La Situazione : La Protezione Civile ha emesso un’Allerta meteo per varie regioni d’Italia. Replichiamo il comunicato stampa che evidenzia la previsione di forti venti che interesseranno quasi tutte le regioni.Come annunciamo anche noi da giorni, oggi soffieranno forti venti settentrionali che in alcune aree potranno superare i 100 km/h di raffica. Una intensa circolazione di origine atlantica si sta dirigendo verso il Mediterraneo orientale, ...

Allerta Meteo Reggio Calabria - nubifragi su tutta la Piana di Gioia Tauro : strade e stazioni allagate e torrenti in piena - Situazione critica [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/17 ...

Allerta Meteo - un “Super-Ciclone” sull’Italia : bombe d’acqua e caldo record - Situazione senza precedenti [LIVE] : 1/17 ...

Maltempo Abruzzo : Situazione in miglioramento - allerta meteo “gialla” : Il Centro Funzionale d’Abruzzo della Protezione Civile, tenuto conto delle previsioni per le prossime ore che vedono un miglioramento delle condizioni meteo rispetto ai giorni precedenti, ha emesso per oggi, sabato 3 novembre 2018, un’allerta gialla (ordinaria criticità) per rischio idrogeologico localizzato su tutta la Regione. L’avviso si riferisce “alla possibilità di innesco di fenomeni franosi, instabilità dei ...

Allerta meteo e maltempo : la Situazione in tutta Italia. Ultime notizie LIVE | : Vento, mareggiate e piene hanno fatto 11 vittime e danni. Ancora un disperso. A Venezia l'acqua ha allagato la Basilica di San Marco. Ancora bloccati i turisti sullo Stelvio. E dopo la tregua di ieri, ...

Allerta Meteo - i grandi fiumi del Nord/Est fanno impressione : il Piave è altissimo - paura per l’onda di piena del Livenza e la Situazione di Eraclea : La tempesta perfetta ‘grazia’ per ora i fiumi Piave, Adige e Brenta in Veneto mentre resta alto l’allarme per il Livenza, sorvegliato speciale a partire dalla prossima notte a causa degli argini bassi al confine con il Friuli Venezia Giulia. I 2.500 metri cubi di acqua al secondo transitati a Ponte di Piave e i 1.900 che hanno lambito il lungadige di Verona testimoniano la forza con la quale i fiumi si stanno scaricando a valle ...

Allerta Meteo - Situazione da incubo per la sera/notte in tutt’Italia : scirocco furioso - piogge torrenziali al Nord : 1/14 ...

Meteo - Situazione in diretta : crollano alberi per il vento - 5 morti. Venezia sott'acqua : Lunedì di maltempo su tutta l'Italia. L'allerta Meteo coinvolge numerose regioni, da nord a sud, e ha fatto già registrare danni e disagi di diversa entità. Scuole chiuse...

