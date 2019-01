SIRIA | TRUMP CONCEDE 4 MESI PER RITIRO TRUPPE USA New York Times | retromarcia dopo

SIRIA - Nyt : Trump concede ritiro truppe Usa in 4 mesi invece che uno : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

L'effetto-Trump in SIRIA fa scoppiare la pace tra gli ex nemici : ora i Curdi si affidano ad Assad contro i turchi : Siria, una guerra ad alleanze variabili. Il nemico di ieri, può diventare il tuo salvatore. E viceversa. L'Unità di protezione popolare (Ypg), la principale milizia curda in Siria, ha fatto appello alle truppe governative perché si schierino a fianco delle proprie forze nel nord del Paese per contrastare l'offensiva annunciata dalla turchia. "Invitiamo le forze del governo Siriano, che sono obbligate a proteggere il paese, ...

CAOS SIRIA/ La rivincita di Trump contro la Clinton e il partito pro-Isis : Trump terrà realmente fede al proposito di ritirarsi dalla SIRIA? Ecco cosa potrebbe cambiare. Ma le resistenze del partito delle lobbies sono molte.

SIRIA - Erdogan invita Trump in Turchia dopo annuncio ritiro truppe - : La Casa Bianca ha comunicato che il presidente è "aperto a un potenziale incontro in futuro", dopo che nella giornata di ieri il portavoce presidenziale turco aveva annunciato l'invito

Trump : grazie Riad per "restauro" SIRIA : 21.10 "L'Arabia Saudita si è detta d'accordo a spendere i fondi necessari per aiutare a ricostruire la Siria. Non è bello quando un Paese molto ricco aiuta a ricostruire un Paese vicino invece di farlo fare agli Stati Uniti che sono a migliaia di chilometri di distanza?". Lo twitta il presidente Donald Trump, ringraziando Riad. Trump è stato di recente criticato per la sua difesa dell' Arabia Saudita nel caso della morte del giornalista Jamal ...

Donald Trump benedice il protettorato turco in SIRIA : Mattis firma l'ultimo, per lui amaro, ordine da capo del Pentagono, rivolto ai 2000 soldati di stanza in Siria: ritiratevi dalla Siria. Macron alza, inutilmente, la voce, mentre Erdogan, con la scusa della guerra all'Isis, si appresta a realizzare il "protettorato" turco di Idlib. Bashar al-Assad può anche gridare vittoria, ma la Siria, a quasi otto anni dall'inizio della guerra, è uno Stato fallito, un Paese in macerie, dove ...

Il ritiro degli Stati Uniti dalla SIRIA e l’inaffidabilità di Donald Trump : Il presidente americano non si aspettava una reazione così forte alla sua decisione sulla Siria: è la lealtà verso gli alleati a essere chiamata in causa. Leggi

Macron - deploro la decisione di Trump sulla SIRIA : "Un alleato deve essere affidabile, deploro profondamente la decisione sulla Siria" degli Stati Uniti. Così il presidente francese Emmanuel Macron ha risposto in una conferenza stampa in Ciad ad una ...

SIRIA - Trump : Paesi della regione dovrebbero essere in grado di sconfiggere Daesh - : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha detto che "i Paesi locali", tra cui la Turchia, dovrebbero essere in grado di trattare facilmente con i restanti membri del gruppo terroristico dello ...

SIRIA - Trump difende la scelta di ritirare le truppe Usa : 'L'Isis è stato sconfitto' : "In Siria saremmo dovuti restare tre mesi, e questo accadeva sette anni fa. Quando sono diventato presidente, l'Isis era scatenato. Ora l'Isis è fondamentalmente sconfitto e altri Paesi locali, ...