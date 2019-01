Sing film stasera in tv 1 gennaio | cast | trama | streaming

Usa - la Singolare condanna per un bracconiere : guardare continuamente il film “Bambi” : condannato a guardare dal carcere il classico di Walt Disney “Bambi” per un anno. Protagonista della vicenda un bracconiere del Missouri, David Berry Jr, accusato di aver ucciso centinaia di cervi. Il reato da lui commesso è stato considerato uno dei più gravi ed efferati casi di bracconaggio a danno dei cervi nella storia del Missouri.Continua a leggere

Mondovisione è il nuovo Singolo di Federica Carta - colonna sonora del film La Befana Vien Di Notte (audio e testo) : È uscito oggi il nuovo singolo di Federica Carta intitolato Mondovisione, colonna sonora del film cinematografico “La Befana Vien di Notte” con Paola Cortellesi. Lo aveva annunciato qualche giorno fa tramite un post sulle sue personali pagine social, e da oggi è disponibile su tutte le piattaforme streaming, in digital download e sul suo canale YouTube ufficiale. Il brano “Mondovisione” anticipa l’uscita del nuovo album previsto per il ...

Video - testo e traduzione di Limitless di Jennifer Lopez - il nuovo Singolo scritto da Sia per il film Second Act : Limitless di Jennifer Lopez arriva ufficialmente in radio domani, venerdì 7 dicembre. scritto da Sia ed interpretato da Jennifer Lopez, il brano non segna solo l'atteso ritorno della cantante americana ma fa anche da colonna sonora al suo prossimo film. Cantante ed attrice di successo mondiale, Jennifer Lopez coniuga il suo doppio ruolo nel film Second Act, la commedia romantica in uscita in America il prossimo 14 dicembre. Diretto da ...

Cerco le parole - film e Singolo per la giovane artista LUNA : LUNA Agostini in arte LUNA, è una ragazza di diciotto anni di Quarrata con tante passioni artistiche. Tra queste quella