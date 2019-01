Sing | Canale 5 Curiosità sul film d' animazione diretto da Gareth Jennings | oggi | 1

Programmi TV di stasera - martedì 1 gennaio 2019. Su Canale5 «Sing» : Sing Rai1, ore 21.25: Danza con me Danza, arte, musica, eccellenza italiana: torna Danza con me, il grande show di Roberto Bolle. L’Étoile porta nuovamente la danza in prima serata con uno show che torna ad unire ballo e contemporaneità, classicità e innovazione, arte e ironia. Centrale in questa edizione l’elemento narrativo che arricchisce la danza con storie e racconti: una “danza parlata” che si avvale della collaborazione ai ...