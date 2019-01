Sepe | ' Napoli città credibile | la causa di tanti mali è la mancanza di lavoro'

Napoli - in 400 per il pranzo di Natale della Comunità di Sant'Egidio : oltre 300 i volontari. Presente il cardinale Sepe - FOTO : 'Questi pranzi ci parlano di futuro, di un mondo senza fame e solitudine, un mondo di unione in cui c'è tanto bisogno anche nella città di Napoli', dicono alla Sant'Egidio. FOTOgallery: Facebook ...