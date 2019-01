Sea Watch | odissea di capodanno per 49

Migranti - Sea Watch lancia l'allarme : 'Rischio malattie a bordo' - : La nave Sea Watch è in mare da 11 giorni con 32 persone a bordo . E' ancora in attesa di un porto dove poter sbarcare. E l'equipaggio della ong lancia un allarme perchè l'imbarcazione è progettatata ...

Migranti - decimo giorno in mare per Sea Watch : “Condizioni proibitive per 29 adulti e 3 bimbi” : I profughi di Sea Wtch 3 si apprestano a trascorrere in mare anche il primo dell'anno. Ieri l'ong ha pubblicato un messaggio per lanciare la sua richiesta di aiuto: "Nessun Paese concede l'approdo. Da nove giorni, in condizioni ormai proibitive, a bordo della Sea Watch 32 persone tra cui 3 bambini piccoli". Un’altra nave umanitaria, la Professor Albrecht Penck della ong Sea eye, che ha soccorso sabato 17 persone, si torva nelle stesse ...

Migranti - l’allarme di Sea Watch e Sea Eye : “Serve un porto sicuro”. A bordo rispettivamente 32 e 17 persone : Ad appena 48 ore dall’attracco della Open Arms nel porto di Crinavis, in Spagna, altre due Ong, la Sea Watch e la Sea Eye di nazionalità tedesca, hanno lanciato la richiesta di soccorso per avere un “porto sicuro” dove far sbarcare rispettivamente 32 e 17 Migranti, salvati nei giorni scorsi al largo delle coste della Libia. La Sea Watch, in particolare, è da nove giorni in mare aperto, in attesa di comunicazioni, nelle acque ...

Sea Watch dopo 6 giorni in attesa di un porto : soccorre gommone con altri 75 migranti : Sea Watch, con a bordo 32 persone salvate la scorsa domenica si sta dirigendo verso la Libia, dopo aver ricevuto la segnalazione di un gommone con circa 75 persone a bordo: "Abbiamo ricevuto un messaggio di soccorso trasmesso via INMARSAT dal Centro di Coordinamento dei Soccorsi di Roma. Gli altri profughi già in salvo, e in attesa di un porto sicuro in cui sbarcare, festeggiano con un applauso.Continua a leggere

L'ong Sea Watch torna all'attacco : "Berlino colpevole come Italia" : Da qui sono iniziati gli attacchi ai Paesi europei e alla politica giallo verde. E visto che nessun governo ha ceduto a Sea Watch, la ong tedesca ha chiesto alla propria base di intervenire. Lo ha ...

Migranti - Natale in mare aperto dei 32 salvati da Sea Watch e ancora senza un porto : “Chiediamo all’Italia un altro sforzo” : “Abbiamo passato il Natale in mare aperto con 32 persone di 17 nazionalità, età e religioni diverse: hanno pregato tutti il loro Dio senza nessun problema. Quello di cui abbiamo bisogno adesso è solo un porto sicuro: sappiamo bene che l’Italia ha già fatto tanto, più di altri, per mettere al sicuro migliaia di persone. Per questo chiediamo un altro sforzo. Queste persone hanno bisogno di aiuto”. È il messaggio lanciato in queste ...