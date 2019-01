Sci alpino | City Event Oslo 2019 | il tabellone del Parallelo e gli accoppiamenti degli

Sci alpino oggi - City Event Oslo 2019 : orario d’inizio e come vederlo in tv : Nemmeno il tempo di festeggiare l’anno nuovo, che la Coppa del Mondo di sci alpino è già pronta a tornare in scena. Il Capodanno, infatti, sarà caratterizzato dal City Event di Oslo, in Norvegia. Sulla mitologia collina di Holmenkollen, gli atleti (nel consueto tabellone ad eliminazione diretta) saranno impegnati nella prima prova dell’anno, un parallelo su un tracciato di 180 metri, con 18 porte ed un salto. Al cancelletto di ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Marcel Hirscher in testa - Dominik Paris è quinto! : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Classifica Coppa del Mondo Sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Mikaela Shiffrin doppia Vlhova : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldue nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Sci alpino - Coppa del Mondo 2019 : il nuovo anno si apre con il City Event di Oslo : La Coppa del Mondo di sci alpino riparte immediatamente nel 2019, visto che nella giornata di domani si terrà ad Oslo il City Event. Si tratta di uno slalom parallelo su un tracciato di gara che sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format un atleta gareggerà sul tracciato rosso, l’altro su quello blu in un tabellone di tipo tennistico ad eliminazione. A gareggiare, sia al maschile sia al femminile, ...

Sci alpino - Christof Innerhofer : “Anno difficile - ma chiuso bene. Il podio di Are più importante degli ultimi tre” : Christof Innerhofer ha chiuso il suo 2018 con il secondo posto nella discesa di Bormio. L’altoatesino ha parlato proprio delle due gare sulla Stelvio in un’intervista a Il Giornale, dove ha spiegato anche degli “aiuti” al suo compagno di squadra Dominik Paris: “E’ vero sono partito prima di lui sia in discesa sia in SuperG e per radio gli ho chiarito dei dubbi. Non lo farei per tutti, ma per Domme sì, perchè ...

Sci alpino - Sofia Goggia “Mi manca gareggiare con Vonn. Saremo io - lei e Stuhec come nel 2017” : Il 2019 segnerà il ritorno alle gare di Sofia Goggia. La bergamasca si è raccontata in un’intervista a La Stampa, dove ha parlato prima di tutto della sua condizione attuale: “Ho deciso di posticipare il rientro, voglio essere sicura di avere una struttura a livello muscolare che mi consenta di esprimermi come desidero. Sono molto tranquilla e in gran forma. Grazie alla fisioterapia ho recuperato dall’infortunio per essere ...

Sci alpino - City Event Oslo 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti. Solo Irene Curtoni al via per l’Italia : Il nuovo anno della Coppa del Mondo di sci alpino si apre ad Oslo con il City Event. Si tratta di uno slalom parallelo su un tracciato di gara che sarà lungo 180 metri, dotato di 18 porte e di un salto. In questo particolare format un atleta gareggerà sul tracciato rosso, l’altro su quello blu in un tabellone di tipo tennistico ad eliminazione. A gareggiare, sia al maschile sia al femminile, saranno i migliori 12 della classifica mondiale di ...

Sci alpino - dieci atleti del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa si allenare in Piemonte dall’1 gennaio : In dieci a Limone Piemonte, si lavora in vista dei due slalom di Coppa Europa in Val Cenis Un gruppo di dieci atleti del gruppo discipline tecniche di Coppa Europa si allenerà a Limone Piemonte da martedì 1 gennaio a sabato 5. Il direttore sportivo Massimo Rinaldi ha convocato Matteo Canins, Francesco Gori, Damian Hell, Hans Vaccari, Simon Maurberger, Andrea Ballerin, Lorenzo Moschini, Hannes Zingerle, Giordano Ronci e Stefano Baruffaldi ...

Sci alpino – Da Oslo fino a Zagabria : il fitto programma della settimana - gli appuntamenti da non perdere : Il programma settimanale: sci Alpino fra Oslo e Zagabria, il Tour de Ski chiude in Fiemme. In gara anche salto, combinata, slittino, skeleton e bob SCI Alpino Mar. 01/01/18 – Cdm – City event maschile e femminile Oslo (Nor) – ore 16.30, diretta tv Raisport ed Eurosport Sab. 05/01/19 – Cdm – SL femminile Zagabria (Cro) – ore 13.00 e 16.00, diretta tv Raisport ed Eurosport Dom. 06/01/19 – Cdm – ...

Calendario Mondiali Sci alpino 2019 : programma - orari e tv. Le date della manifestazione : I Mondiali 2019 di sci alpino si disputeranno ad Are (Svezia) dal 4 al 17 febbraio. Sarà la celebre località scandinava a ospitare la rassegna iridata che si preannuncia particolarmente avvincente ed emozionante, il Calendario prevede ovviamente la disputa di tutte le specialità: discesa libera, superG, gigante, slalom, combinata ovviamente per entrambi i sessi. Di seguito il Calendario completo, il programma dettagliato, tutte le date e gli ...

Sci alpino - Coppa del Mondo City Event di Oslo : il 1° gennaio in diretta tv su RaiSport : Giusto il tempo di un brindisi e già il giorno stesso di Capodanno Circo Bianco in pista per il City Event di Oslo, prima tappa del 2019 della Coppa del Mondo di sci alpino. Sebbene in Europa la neve non è molta, sono comunque basse le temperature e già da diversi giorni la delegazione Fis ha dato il suo esito positivo per lo Slalom Parallelo maschile e femminile in programma per il secondo anno consecutivo sul tracciato di gara ricavato ...

Sci alpino - Sofia Goggia torna sulla neve! Rientro per le gare di Cortina in vista : Sofia Goggia manda forti segnali di vitalità, come si suol dire. La campionessa olimpica della discesa libera di sci alpino a PyeongChang e riferimento del nostro movimento è tornata a cimentarsi sulla neve a Pila, in Val d’Aosta, come riporta la Gazzetta dello Sport, per un test dopo la frattura al malleolo peroneale destro del 19 ottobre, rimediata sul ghiacciaio di Hintertux nei giorni di rifinitura prima del gigante di apertura di ...