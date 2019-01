San Pietro Apostolo | la novità di Radio Accademy in diretta dai villaggi turistici

La messa di Natale del Papa a San Pietro : “Superare egoismi e ingordigia - troppi senza pane” : In occasione della messa della notte di Natale, Papa Francesco lancia un chiaro messaggio contro l'ingrodigia dell'uomo, "diventato avido e vorace": "Va superata la vetta dell’egoismo, non bisogna scivolare nei burroni della mondanità e del consumismo", per evitare che si ripeta quanto accade oggi, con troppe persone che "non hanno pane per vivere".Continua a leggere

Papa Francesco celebra la messa di Natale a San Pietro - : Gremita da 5mila fedeli, la Basilica per la prima volta risplende di nuova luce grazie a 780 apparecchi appositamente costruiti che utilizzano più di 100mila led

Natale - veglia della vigilia a San Pietro Poi festa nei musei della Capitale : Per un giorno intero il cuore della Città Eterna, un'area pedonalizzata, si trasformerà in un paesaggio da sogno con spettacoli, performance, istallazioni, musica, proiezioni e molto altro ispirati ...

Un poliambulatorio permanente sotto il colonnato di San Pietro : ...marzo 2013 - quando nel delineare i primi passi della sua missione pastorale giurò che avrebbe gettato le basi per fare della Chiesa e di tutti i suoi organismi - primo fra tutti il variegato mondo ...

San Pietroburgo : ecco Ice Fantasy - il festival delle sculture di ghiaccio. C'è anche un maiale : All'esposizione sono presenti tutti i continenti del pianeta, con la partecipazione dei 20 migliori scultori del mondo. Oltre alla Statua della Libertà e alle gondole veneziane, la sorpresa sarà il ...

Castel San Pietro - trova oltre mille euro e li restituisce : 1.180 euro, trovati per strada e senza un 'proprietario'. E' Bamonte a raccontarlo. «Verso le 15.30 di mercoledì sono uscito dal negozio per andare come sempre a prendermi un caffè». Tempo di fare ...

"A Natale metto una bomba a San Pietro" - arrestato terrorista somalo. Salvini : "Attenzione alta su mercatini" : Una bomba nella "chiesa più grande" d'Italia nel giorno di Natale o poco dopo, quando in quel luogo ci sono "il Papa e tanta gente, è pieno pieno pieno". E' quanto stava progettando il 20enne somalo ...

Pamela Mastropietro e Desiree Mariottini/ A Macerata e San Lorenzo lo spaccio continua : 85 arresti : Pamela Mastropietro e Desiree Mariottini. A Macerata e San Lorenzo lo spaccio continua: 85 arresti negli ultimi giorni, nuovi pusher in manette

Somalo intercettato minaccia San Pietro - scatta l'arresto. Salvini : "Attenzione alta - italiani non cambino abitudini" : "Il 25 dicembre è Natale... dei cristiani... le chiese sono piene". Il ventenne Somalo fermato a Bari per terrorismo stava progettando di mettere "le bombe a tutte le chiese d'Italia", a cominciare da quella "più grande", la Basilica di San Pietro a Roma, e ipotizzava di farlo in occasione delle feste. È quanto è emerso dalle intercettazioni relative a conversazioni telefoniche o via email con i suoi complici svolte ...

Terrorismo - il somalo arrestato voleva colpire Roma : «Una bomba a San Pietro il giorno di Natale» : Progettava di mettere bombe nelle chiese Mohsin Ibrahim Omar, noto come Anas Khalil, il 20enne somalo fermato a Bari per Terrorismo. «Il 25 dicembre adesso è ravvicinato»....

Bari - fermato somalo affiliato all'Isis. "A Natale metto una bomba a San Pietro" : fermato d'urgenza il ventenne Mohsin Ibrahim Omar. Nelle intercettazioni: "Tra il 24 e il 25 c'è tanta gente nella Basilica? Buono, buonissimo. L'attentato a Strasburgo? Chi uccide i cristiani è ...