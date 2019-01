Russia | neonato estratto vivo dalle macerie dopo il crollo di un palazzo di 10 piani

Neonato sopravvive 35 ore a -18 gradi fra le macerie di un palazzo crollato in Russia : Un Neonato di 11 mesi è sopravvissuto per 35 ore tra le macerie di un palazzo di 10 piani in parte crollato a Magnitogorsk, in Russia , sugli Urali, non lontano dal confine con il Kazakistan: sono ...