Russia | esplosione condominio | 8 morti | bimbo di 11 mesi trovato vivo

Russia - esplosione condominio : 15 morti - bimba di 11 mesi trovata viva - : Continua a salire il bilancio delle vittime della tragedia avvenuta il 31 dicembre a Magnitogorsk a causa di una fuga di gas. Oltre 30 persone risultano ancora disperse. I soccorritori hanno ...

Esplosione Magnitogorsk - tra i dispersi anche 7 bambini : in Russia è una Notte di San Silvestro terribile [FOTO] : Il presidente russo Vladimir Putin si è recato in visita a Magnitogorsk, la città sud occidentale dove un’Esplosione causata da una fuga di gas ha fatto crollare un palazzo di dieci piani. Al momento si contano quattro morti, ma i soccorritori sono ancora alla ricerca di circa 35 dispersi. Fra loro vi potrebbero essere anche sette bambini, ha detto il governatore della regione di Chelyabinsk, Boris Dubrovsky, citato ...

Russia : esplosione in sede FSB - un morto : ANSA, - MOSCA, 31 OTT - Una persona è stata uccisa e tre sono rimaste ferite - si trovano ora ricoverate in ospedale - in seguito a un'esplosione avvenuta nei pressi del palazzo dell'FSB , i servizi ...

