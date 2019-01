Russia | a 35 ore dal crollo di un palazzo estratto vivo bimbo di 11 mesi

Neonato sopravvive 35 ore a -18 gradi fra le macerie di un palazzo crollato in Russia : Un Neonato di 11 mesi è sopravvissuto per 35 ore tra le macerie di un palazzo di 10 piani in parte crollato a Magnitogorsk, in Russia , sugli Urali, non lontano dal confine con il Kazakistan: sono ...

Miracolo in Russia : bimba trovata viva dopo 35 ore sotto le macerie del palazzo crollato a Magnitogorsk : In Russia i soccorritori russi hanno ritrovato una bimba viva dopo 35 ore dal crollo di un palazzo di dieci piani a Magnitogorsk: si tratta di una neonata di appena 11 mesi, riporta la Tass. La piccola è in condizioni critiche ed è stata ricoverata in ospedale. Sono stati ritrovati anche altri 5 corpi, portando a 15 il bilancio delle vittime. All’origine della tragedia un’esplosione probabilmente causata da una perdita di ...

NI : dopo la Russia - anche Iran e Corea del Nord potrebbero dotarsi di armi ipersoniche - : Negli Stati Uniti si teme seriamente la minaccia della proliferazione delle armi ipersoniche, riporta National Interest. Come sottolineato nel materiale della pubblicazione, oltre alla Russia e alla ...

Anti-Doping in Russia - l'appello del direttore della Rusada 'Rischiamo altro stop' : 'Siamo sull'orlo di un abisso e chiedo a tutti di ergersi a protezione del presente e del futuro dello sport così come delle generazioni di atleti presenti e future', lo ha detto il direttore della Rusada Iuri Ganus

Russia : spento reattore nucleare dopo 45 anni : spento il reattore nucleare numero uno della centrale “Leningradskaya”, vicino San Pietroburgo, dopo 45 anni: lanciato nel 1973, il reattore è stato il primo del tipo RBMK-1000 realizzato in Unione Sovietica, lo stesso modello del reattore numero 4 di Chernobyl che nel 1986 provocò la peggiore catastrofe nucleare della storia del nucleare civile. L'articolo Russia: spento reattore nucleare dopo 45 anni sembra essere il primo su Meteo ...

Russia - chiude per gioco in lavatrice il fratellino di 3 anni : il piccolo muore soffocato : Una tragedia è accaduta in Russia, precisamente nella città di Gubkinski, negli scorsi giorni. Due bambini stavano giocando, quando uno di loro, il più grande, ha chiuso il fratellino dentro ad una lavatrice, che era comqunque spenta. Il più grande avrebbe costretto il piccolo ad alzarsi a forza dal letto, proprio per andare a giocare. Di lì a poco è avvenuta la tragedia: il piccolo è morto soffocato all'interno dell'elettrodomestico. A scoprire ...

Russia. Babbo Natale muore davanti ai bambini : choc alla festa dell’asilo : La tragedia a Kemerevo, in Siberia. Il 67enne Valery Titenko, attore molto conosciuto in Russia, è stato trasferito su un'ambulanza ma è morto prima dell'arrivo in ospedale. Nei giorni scorsi si era lamentato per alcuni dolori al petto, ma non voleva rinunciare a quella rappresentazione coi bambini.Continua a leggere